الإعلان عن تمثال إنييستا يتأجل إلى 2021

فيروس كورونا أثر على اللاعبين؟ وتماثيلهم أيضًا

سيتم تأجيل الإعلان عن تمثال أسطورة برشلونة أندريس إنييستا في مسقط رأسه بمدينة ألباسيتي لمدة عام بسبب فيروس كورونا وتداعياته.

وتأثرت جميع الأحداث التي تتطلب حضورًا جماهيريًا وتجمعات بشرية بفيروس كورونا الذي فرض التباعد الاجتماعي على أغلب سكان كوكب الأرض.

ولم يقتصر التأثير على لاعبي كرة القدم فقط، بل على تماثيلهم أيضًا، حيث سيضطر أندريس إنييستا للانتظار 12 شهرًا من أجل تدشين تمثاله الجديد.

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وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن تمثال إنييستا في الحادي عشر من يوليو المقبل، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لانتصار المنتخب الإسباني في كأس العالم بجنوب أفريقيا 2010.

وسجل إنييستا هدف التتويج في المباراة النهائية في شباك هولندا، حيث امتدت المباراة لأشواط إضافية حسمها أندريس إنييستا بهدف في الدقيقة 116.

وكان هذا اللقب هو كأس العالم الأول والوحيد في تاريخ إسبانيا، لذلك يحظى بمكانة كبيرة في قلوب القائمين على كرة القدم الإسبانية والجمهور كذلك.

وكان من المفترض أن يحضر عدد كبير من الشخصيات الهامة سواء المدير التنفيذي للشركة المنفذة أو ممثلو الاتحاد الإسباني لكرة القدم ومسؤولون عن الإعلام والثقافة في البلاد.

فكرة جديدة من برشلونة لإحياء المدرجات بعد أزمة كورونا

يذكر أن أندريس إنييستا قد ترشح في هذا العام كأحد أضلاع الثلاثي المتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم هو وزميليه في برشلونة ليونيل ميسي وتشافي هيرنانديز.