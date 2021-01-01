الإصابة رقم 42.. ريال مدريد يفقد مهاجمه في الديربي

نبأ تعيس للغاية..

تواصل الإصابات ملاحقة ريال مدريد هذا الموسم، والآن بتأكد غياب المهاجم ماريانو دياز عن مباراة أتلتيكو مدريد على خلفية إصابة عضلية.

دياز تواجد في التشكيلة الأساسية للملكي أمام ريال سوسييداد يوم الإثنين الماضي، ولكنه خرج بعد 61 دقيقة بسبب الإصابة، ليخضع لفحوصات كثيرة لتحديد فترة غيابه.

وبحسب البيان الرسمي الذي أصدره ريال مدريد مساء الخميس، فإن دياز لن يتواجد أمام أتلتيكو بسبب إصابة عضلية في المصراع الخارجي الأيسر، كما لم تُحدد فترة غيابه باعتبار أن العودة تتوقف على مدى سرعة التعافي.

الهدف الأساسي حاليًا هو أن يتواجد المهاجم الدومينيكاني في مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بعد أسبوعين من الآن، ومن المستبعد أن يتواجد قبل ذلك بحسب تأكيدات صحيفة "ماركا".

الإصابة تضع ريال مدريد في موقف صعب فيما يتعلق بمركز المهاجم الصريح، فلا تزال مشاركة كريم بنزيما في الديربي مجهولة أيضًا بسبب الإصابة، وهكذا سيتعين على زيدان إما الاعتماد على إيسكو كمهاجم وهمي أو اللجوء لأحد مهاجمي الكاستيا.

بشكلٍ عام، هذه الإصابة هي رقم 42 التي يتعرض لها لاعبو ريال مدريد هذا الموسم، ويظل إيدين هازارد هو الأكثر تعرضًا للإصابات برصيد 4 هذا الموسم و10 في آخر عامين.

النبأ السعيد الوحيد لزيدان هو تأكد استعادته لرودريجو أمام أتلتيكو بعد أن غاب منذ شهر ديسمبر للإصابة، بينما يظل هازارد والقائد سيرخيو راموس وكذلك الظهير الأيمن داني كارباخال خارج الحسابات.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل الديربي وهو يحتل المركز الثاني مناصفة مع برشلونة بـ53 نقطة، والفوز على كتيبة دييجو سيميوني سيجعل الفارق مع الصدارة نقطتين فقط مع مباراة أقل للروخي بلانكوس.