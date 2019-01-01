الإصابة تُنهي موسم يوسف أحمد مع الوصل الإماراتي

إصابة اللاعب هي قطع في رباطي "الانكل"، والتي لم يتمكن بسببها من استكمال المباراة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي ​الوصل الاماراتي​ عن نهاية موسم اللاعب يوسف أحمد يوسف بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

يوسف تعرض للإصابة في مباراة فريقه مع ​ذوب آهن الإيراني​ في الجولة الثالثة بمجموعات دوري أبطال آسيا.

وأوضح الجهاز الطبي بنادي الوصل أن إصابة اللاعب هي قطع في رباطي "الانكل"، والتي لم يتمكن بسببها من استكمال المباراة.

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ويحتاج اللاعب إلى فترة أسبوعين لوضع قدمه على الأرض قبل أن يكمل مشواره العلاجي، مما يؤكد نهاية الموسم بالنسبة له.

وكان الوصل قد تلقى خسارة كبيرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في دبي وعلى ملعب الفريق الوصلاوي.

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يُذكر أن الوصل لمواجهة ​شباب الأهلي دبي​ اليوم في الجولة 20 من دوري الخليج العربي حيث يسعى الفريقان لخطف الفوز الاول لتحسين مركزه في الترتيب والثاني من أجل المحافظ على المركز الذي يؤهله للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري ابطال آسيا .