الإصابة تحرم إنجلترا من ساكا وراشفورد أمام ألبانيا وبولندا

ضربة لإنجلترا

أكدت إنجلترا أن ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا سيغيبان عن مباريات الفريق المقبلة في تصفيات كأس العالم أمام ألبانيا وبولندا بسبب الإصابة.

ولن يتمكن نجما مانشستر يونايتد وآرسنال ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا من تمثيل منتخب الأسود الثلاثة خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

جلس اللاعبان يوم الخميس على دكة البدلاء، في الوقت الذي بدأ فيه منتخب الأسود الثلاثة مشواره في التصفيات بالفوز 5-0 على سان مارينو.

وأكد اتحاد الكرة الإنجليزي عدم مشاركة نجمي مانشستر يونايتد وآرسنال أمام ألبانيا يوم الأحد وبولندا بعد ثلاثة أيام من المواجهة الأولى أمام سان مارينو.

وجاء في بيان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "لن يلعب ماركوس راشفورد وبوكايو ساكا أي دور في تصفيات إنجلترا المقبلة لكأس العالم 2022".

وأضاف البيان:"أبلغ راشفورد سانت جورج بارك عن الإصابة التي أبعدته عن الفوز 5-0 على سان مارينو، وبعد مزيد من التقييم لحالتهما، تقرر أنه سيستمر في إعادة تأهيله مع مانشستر يونايتد.

وحول نجم الجانرز جاء: "ساكا بقي في آرسنال لمزيد من التقييم حول حالته، على أمل الانضمام إلى الأسود الثلاثة في المواعيد المستقبلية، لكنه لن يكون متاحًا الآن للمباريات ضد ألبانيا وبولندا".

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يذكر أن المنتخب الإنجليزي حقق المركز الرابع في كأس العالم الأخير في روسيا 2018، ويسعى لإنجاز أكبر من ذلك في منافسات كأس العالم 2022 بقطر.