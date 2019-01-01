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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

الإصابات تواصل مطاردة كومان وتهدد مشاركته أمام ليفربول

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Getty Images
النجم الفرنسي تألق بشكل لافت أمام أوجسبورج لكن اللحظات الأخيرة حملت أنباء غير سارة للبافاري
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

واصل النحس مطاردته للجناح الفرنسي كينجسلي كومان، بعدما تعرض للإصابة مرة أخرى مع بايرن ميونيخ.

كومان شارك في انتصار البافاري الصعب على أوجسبورج 3/2، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

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الفرنسي كان بطل المباراة بلا منازع، حيث أعاد بايرن للصورة مرتين بتسجيله الهدفين الأول والثاني وقت تأخر فريقه.

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وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء اصطدم كومان بأحد مدافعي الفريق المنافس ليغادر الملعب مصاباً.

المدرب نيكو كوفاتش رفض عودة كومان للملعب، وأصر على استكمال المباراة بعشرة لاعبين، حيث لم تكن هناك إمكانية تبديله بعد استخدام الثلاث تغييرات.

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إصابة كومان تأتي في توقيت صعب لبايرن، حيث تثير الشكوك حول جاهزيته لمواجهة ليفربول الثلاثاء القادم، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتمثل الإصابة حلقة جديدة من سلسلة طويلة للإصابات مع النجم الفرنسي، حيث غاب لما يقرب من 100 يوم خلال موسم 2018/2019 الحالي.

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