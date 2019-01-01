إنتر يتحرك نحو مدافع نابولي

النيراتزوري يجهز للموسم المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر بدأ اتصالاته مع السيد هيساي، ظهير نابولي، تمهيداً للتعاقد مع في الصيف المقبل.

ولفت هيساي الأنظار في فترته مع نابولي قادماً من إمبولي قبل ثلاث مواسم تحت قيادة المدرب السابق ماوريتسيو ساري.

وذكر "إف سي إنتر نيوز" أن إنتر أجرى اتصالات باللاعب ووكلائه في الأيام الماضية لإقناعه برفض عرض ناديه بالتجديد.

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وبحسب التقرير، فاللاعب سيجتمع مع رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس لبحث العقد المعدل المقدم له حتى 2023 وراتب 2.4 مليون يورو سنوياً.

ويطالب الظهير الألباني بمبلغ ثلاثة ملايين يورو سنوياً لتجديد عقده الذي ينتهي بحلول 2021، خصوصاً في ظل تراجع مشاركاته مع المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي.

ويبحث إنتر عن ظهير أيمن بعد إصابة شيمي فرساليكو وعودته إلى أتلتيكو مدريد وعدم إقناع سيدريك سواريس الذي أتى يناير الماضي معاراً من ساوثامبتون.

وسيواجه إنتر عقبة سعر هيساي المرتفع بعدما سبق ورفض دي لاورنتيس عروضاً من تشيلسي بحسب الصحافة وصلت إلى خمسين مليون يورو.

ويعود إنتر لمنافسات الدوري الأحد المقبل بمباراة مع لاتسيو، بينما يقابل نابولي قطب العاصمة الآخر روما.