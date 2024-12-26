الإصابات ليست في المنتخب السعودي فقط .. لاعب العراق يغيب عن "مواجهة الحسم" في خليجي 26

الصراع بين السعودية والعراق على بطاقة نصف نهائي كأس الخليج..

تلقى الجهاز الفني لمنتخب العراق، ضربة في صفوفه، قبل مواجهة الحسم أمام السعودية، في صراع التأهل عن المجموعة الثانية، في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

ويلتقي المنتخب السعودي، بنظيره العراقي، على ملعب جابر الأحمد الدولي، السبت، في لقاء الجولة الثالثة - والأخيرة - من كأس الخليج، والتي تستضيفها الكويت، حتى الثالث من يناير المُقبل.

وذكرت قناة الرابعة الرياضية العراقية، بأن الظهير الأيسر مهند جعاز، لاعب ليلستروم النرويجي، واصل التدريب بشكل منفرد، ولن يشارك في التدريبات الجماعية، ليتأكد غيابه عن مباراة السعودية، بسبب الإصابة.

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وشارك مهند جعاز في مباراة العراق الأولى، أمام اليمن، والتي فاز فيها أسود الرافدين بهدف دون مقابل، فيما غاب عن مباراة البحرين، في الجولة الثانية، حيث خسر المنتخب العراقي بنتيجة (0-2).

وعانى المنتخب السعودي من خروج اثنين من لاعبيه، من معسكر المنتخب السعودي في "خليجي زين 26"، نتيجة الإصابة، وهما صالح الشهري وياسر الشهراني، ثنائي الاتحاد والهلال، فيما تفيد اللائحة بعدم إمكانية ضم لاعب بديل، بسبب بدء المشاركة في البطولة.

وضمن منتخب البحرين، مقعدًا في نصف نهائي كأس الخليج، بعد فوزه على السعودية (3-2) والعراق (2-0)، ليتزعم صدارة المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، فيما يأتي المنتخب السعودي في الوصافة، بـ3 نقاط، مبتعدًا بفارق الأهداف عن العراق (الثالث)، ليتنافس المنتخبان على المقعد الثاني في دور الأربعة، بينما تجمد رصيد اليمن بلا نقاط، لتودع البطولة.