الإسماعيلي يوضح حقيقة مفاوضاتهم مع لاعب الاتفاق السابق

الإسماعيلي يسعى لضم ظهير أيسر ومهاجم

كشف نادي الإسماعيلي عن حقيقة رغبتهم في ضم محمد عنتر لاعب الزمالك وحسين السيد ظهير أيسر الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الفريق في النصف الثاني من الموسم.

وأشارت تقارير مؤخرًا أن الإسماعيلي يرغب في تدعيم الجبهة اليسرى للفريق خاصًة بعد رحيل طارق طه إلى بيراميدز بداية الموسم الجاري، ويعاني الفريق من وقتها في الجبهة اليسرى.

وأكد صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن ليس هناك أي رغبة في ضم محمد عنتر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لوجود أكثر من لاعب في نفس مركزه بالإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة.

وبخصوص حسين السيد في الجبهة اليسرى، أكد المنياوي أن ملف التفاوض مع اللاعب أغلق تمامًا ولن نضم لاعب لا يحتاجه الفريق بأي شكل من الأشكال.

ولم يجد حسين السيد فرصة للتواجد في التشكيل الأساسي للفريق بالأهلي بعد عودته من الاتفاق السعودي عقب انتهاء فترة الإعارة بالدوري السعودي للمحترفين.

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وأضاف المنياوي أن الإسماعيلي يحتاج إلى لاعب في الجبهة اليسرى للفريق خلال الفترة الشتوية للانتقالات وأيضًا مهاجم لتدعيم الدراويش في النصف الثاني من الموسم الكروي.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط بعد لعب 4 مباريات حيث فاز في اثنين وتعادل في مثلهم وتلقى هزيمتين، حيث يسعى لتحسين الأداء خلال المرحلة المقبلة من أجل الارتقاء إلى المراكز المتقدمة في الدوري من أجل المشاركة الإفريقية في الموسم القادم.