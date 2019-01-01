مدرب الإسماعيلي يُطالب لاعبيه بعدم التهاون أمام الزمالك

مباراة حاسمة للزمالك

تويتر كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك

يخوض الإسماعيلي في التاسعة بتوقيت مصر من مساء اليوم مباراته الأخيرة في الدوري المصري للموسم الجاري، إذ سيواجه الزمالك في مباراة هامشية بالنسبة له وحاسمة للفريق الأبيض.

ووصل فريق الدراويش يوم أمس للقاهرة وأقام في فندق قريب من ملعب بتروسبورت الذي سيحتضن اللقاء.

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وقد أكد محمود جابر المدير الفني للفريق على اللاعبين بعدم التهاون واللعب بحماس أمام الزمالك، خاصة مع الحديث عن العلاقات الممتازة بين الناديين وإمكانية "تفويت" الإسماعيلي المباراة لصالح الفريق الأبيض.

ويغيب عن الفريق الأصفر خلال اللقاء لاعبيه محمد صادق ومحمود متولي للإصابة، وكذلك كريم بامبو بعد نهاية عقده مع الفريق وما يُشاع حول انتقاله للزمالك في صفقة انتقال حر.

وبدأ الإسماعيلي استعداداته للمباراة منذ 3 أسابيع، ويهدف الفريق لإنهاء الموسم بشكل لائق ونتيجة إيجابية، فيما يبحث الزمالك عن الفوز للتمسك بآماله في الفوز بلقب الدوري المصري.

يُذكر أن الأهلي متصدر البطولة سيواجه المقاولون العرب في نفس التوقيت وانتصاره يعني حسمه لقب الدوري رسميًا لصالحه بغض النظر عن نتيجة منافسه الأبيض ضد الإسماعيلي.