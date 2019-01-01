رسمياً - الأهلي يواجه الإسماعيلي على ملعب برج العرب بدون جماهير

الأهلي يواجه الدراويش يوم الأربعاء المُقبل 22 مايو الجاري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة فريقي الأهلي والإسماعيلي على ملعب برج العرب في الإسكندرية والتي تُقام الأسبوع المُقبل.

الأهلي يواجه الدراويش يوم الأربعاء المُقبل 22 مايو الجاري، المؤجلة من الجولة الـ18 من الدوري المصري.

وقال حساب الاتحاد المصري لكرة القدم أن المباراة ستُقام بدون حضور جماهيري بعد وصول الموافقات الأمنية.

الإسماعيلي والأهلي في برج العرب 🏟🇪🇬 pic.twitter.com/XkINPQzN3I — EFA.eg (@EFA) May 18, 2019

الأهلي يحتل صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 73 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة.

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وفي إطار أخر، أعلنت لجنة المسابقات إقامة مباراة طلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري المحدد لها يوم 21 مايو ضمن الجولة الـ33 الساعة الـ10 على ملعب جهاز الرياضة العسكري.