الأهلي ينفي التهديد بعدم مواجهة بيراميدز وحقيقة رفض الحكم الكرواتي

الأهلي يواجه نادي بيراميدز مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن إدارة النادي لم تُعلق على حكم مباراة الفريق أمام نادي بيراميدز والتي تُقام مساء اليوم.

الأهلي يواجه نادي بيراميدز مساء اليوم الخميس، في لقاء مؤجل من الجولة الـ25 للدوري المصري.

وقال المسؤول الأهلاوي في تصريحات إذاعية : "حرصنا منذ البداية على تنفيذ ما طلبه اتحاد الكرة بسداد قيمة استقدام حكام أجانب للمباراة في الوقت المحدد، ولم يصدر النادي أي تعليق رسمي من الأهلي في هذا الجانب".

أزارو أسد الأطلسي🇲🇦

مستواه هذا الموسم بعيد عن الموسم الماضي الذي حصل خلالها على لقب هداف الدوري🏆 وهذا يرجع بسبب الإصابة التي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب 💢

لعب المهاجم المغربي 14 مباراة فقط هذا الموسم مع الأهلي سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين. pic.twitter.com/VPNrLQstR3 — جول مصر (@goaleg) April 18, 2019

لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت عن استقدام الحكم الكرواتي إيفان بيبيك لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز.

ورداً على حقيقة التهديد بعدم خوض المباراة قال : " الأمور لا تدار بهذه الطريقة في الأهلي، وإنما نحن مؤسسة عريقة، وطلبنا كان واضحًا، وهو لعب المباراة بجمهور، وإذا كان هناك قرار آخر كنا سنناقش كيفية التعامل معه".

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ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري المصري برصيد 58 نقطة بعدما خاض الأحمر 25 مباراة، في المقابل يتواجد بيراميدز في المركز الثالث برصيد 57 نقطة متساويًا مع الزمالك صاحب المركز الثاني والذي يتفوق بفارق الأهداف.