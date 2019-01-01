الأهلي يكشف موعد السفر إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صنداونز

يواجه الأهلي فريق صنداونز يوم السبت الموافق 6 إبريل المقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن موعد سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا من أجل مواجهات فريق صنداونز الجنوب أفريقي.

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا قد أوقعت الأهلي في طريق فريق صنداونز بدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الفريق سيطير إلى جنوب أفريقيا الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل لخوض مباراة الذهاب.

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ويواجه الأهلي فريق صنداونز يوم السبت الموافق 6 إبريل المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري في الدوري يوم الثلاثاء 2 إبريل المقبل، قبل السفر بعدها إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صنداونز.

يُذكر أن مباراة الإياب ستُقام يوم 13 أبريل المقبل بدلاً من 12 من الشهر ذاته، بحسب ما كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.