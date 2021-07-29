الأهلي يفاوض بالميراس البرازيلي لضم "دودو"

هل يحسم الأهلي التعاقد مع دودو؟

كشفت تقارير صحفية، عن دخول إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، في مفاوضات مع نادي بالميراس البرازيلي، من أجل ضم أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يواصل سعيه لضم لاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

ما هي تفاصيل مفاوضات الأهلي مع بالميراس؟

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن إدارة النادي الأهلي تستهدف التعاقد مع البرازيلي إدواردو بيريرا "دودو"، لاعب نادي بالميراس البرازيلي.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة بدأت بالفعل الدخول في مفاوضات مع مسؤولي بالميراس، من أجل الاتفاق على ضم "دودو" مع بداية الموسم القادم.

لماذا يريد الأهلي التعاقد مع دودو؟

وتريد إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، التعاقد مع لاعب جناح مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل دعم الخط الهجومي للراقي.

الأهلي يريد ضم دودو، لكي يحل بدلًا من الألماني ماركو مارين لاعب الفريق، والذي لم يقدم الأداء المقنع لمسؤولي قلعة الكؤوس.

ما هي محطات دودو السابقة؟

بدأ دودو مسيرته مع نادي كروزيرو البرازيلي، ثم أعير إلى فريق كوريتيبا، وانتقل إلى دينامو كييف الأوكراني، ثم جريميو البرازيلي، ومنه إلى بالميراس عام 2015.

وتعاقد معه نادي الدحيل القطري الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وقدم مستوى مميز خلال الموسم، وشارك مع الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، ليعود مجددًا إلى بالميراس.

ما هي صفقات الأهلي حتى الآن.

ونجح الأهلي في إبرام العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بدأها بالتعاقد مع البرازيلي دانكلير بيريرا، ثم محمد مجرشي من نادي الفتح.

وتعاقد الأهلي أيضًا مع اللاعب الكرواتي فيليب براداريتش، والبرازيلي باولينيو، كما اقترب الراقي من حسم التعاقد مع المقدوني إزجيان أليوسكي، الظهير الأيسر لفريق ليدز يونايتد الإنجليزي.

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