الأهلي يعلن جاهزية أيمن أشرف وهشام محمد لمواجهة الزمالك

ثنائي الأهلي جاهزان لمواجهة الزمالك

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن النادي الأهلي، عن جاهزية الثنائي أيمن أشرف مدافع الفريق، وهشام محمد لاعب الوسط، لمواجهة القمة أمام الزمالك.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، ضمن منافسات الدوري الممتاز، يوم 30 مارس الجاري على ملعب برج العرب.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، قال خلال تصريحات صحفية: "أيمن أشرف جاهز لمواجهة الزمالك، والكدمة التي تعرض لها خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائري لن تعوقه".

💬- النجم الكاميروني المخضرم باتريك مبوما يرى أن المنتخب المصري مرشح للفوز بالبطولة الإفريقية، وذلك في حوار خاص أجراه مع مراسلنا. @abdoallaiithy pic.twitter.com/hv40FDiIyz — جول مصر (@goaleg) March 20, 2019

مدير الكرة بالأهلي تابع: "أشرف سيشارك في تدريبات الفريق الجماعية خلال اليومين المقبلين، وذلك ضمن برنامجه التأهيلي الذي يخضع له".

وعن هشام محمد قال سيد عبد الحفيظ: "جاهز تمامًا لمباراة القمة، ومشاركته في يد الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتين لاسارتي".

الزمالك يتصدر ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 53 نقطة، والأهلي خلفه برصيد 51 نقطة.