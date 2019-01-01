الأهلي يظهر بالقميص "الأسود" أمام النجم الساحلي

النجم الساحلي يستضيف الأهلي في مواجهة قوية بدوري أبطال إفريقيا

يظهر الأهلي المصري في لقاء اليوم الجمعة، أمام النجم الساحلي التونسي، بالقميص الثالث "الأسود" ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

يستضيف النجم الساحلي نظيره الأهلي، على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يسعى لخطف نقاط المباراة من بين أنياب النادي التونسي على أرضه ووسط جماهيره سعيًا لبدء مشواره بقوة نحو اللقب الإفريقي.

ويرتدي الأهلي القميص الأسود بحكم أن النجم الساحلي سيرتدي اللون الأحمر، وسيكون اللقاء مثير من الناحية الفنية والتكتيكية.

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تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، ويعد الثنائي الأبرز ضمن المرشحين للصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

وتضم مجموعة الأهلي "الأولى"، كلًا من الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي، حيث تعد مجموعة قوية للغاية.