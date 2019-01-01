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الأهلي يضمن تواجده رسميَا في دوري أبطال أفريقيا الموسم المُقبل

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لن يُعادل الفريق رصيد الأهلي
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

حسم نادي الأهلي المصري تأهله رسميًا إلى دوري أبطال أفريقيا للموسم المُقبل بعد الحصول على نقاط مباراته الأخيرة أمام نادي إنبي.

الأهلي حقق الفوز على حساب النادي البترولي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، ليرتفع رصيده الفريق إلى 73 نقطة متربعًا على صدارة ترتيب الدوري المصري.

تأهل الأهلي إلى البطولة القارية الموسم المُقبل تم حسمه بسبب عدم إمكانية وصول نادي بيراميدز إلى نفس رصيد الأهلي من النقاط قبل أخر مباراتين له في المسابقة.

نادي بيراميدز يمتلك في رصيده 66 نقطة وقبل أخر مباراتين في البطولة لن يُعادل الفريق رصيد الأهلي.

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الأهلي يتبقى له ثلاث مباريات أمام الإسماعيلي والزمالك بالإضافة إلى فريق المقاولون العرب، بينما يتبقى لنادي بيراميدز مباراتي النجوم وحرس الحدود.

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الجدير بالذكر أن بطولة دوري ابطال أفريقيا ستنطلق الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل حيث يبدأ الدور التمهيدي في 11-12 أغسطس المقبل.

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