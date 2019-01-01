الأهلي يُخطر اتحاد الكرة بقرارات مجلس الإدارة

اجتمع مجلس إدارة الأهلي أمس، لمناقشة موقف النادي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجهت إدارة النادي الأهلي خطابًا منذ قليل إلى اتحاد كرة القدم المصري للإخطار بقرارات مجلس الإدارة التي اتخذها عقب الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء يوم الجمعة.

واجتمع مجلس إدارة الأهلي أمس، لمناقشة موقف النادي من المواعيد الخاصة بجدول الدوري، في جولاته الأخيرة.

وكان مجلس إدارة الأهلي ، عن خمسة قرارات بشأن مستقبل الفريق في بطولة الدوري، على النحو التالي:

🌀- محمد صلاح سينضم إلى معسكر المنتخب المصري في 8⃣ يونيو المقبل استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية. pic.twitter.com/7t6j89K0j5 — جول مصر (@goaleg) May 25, 2019

1 - عدم استكمال بطولة الدوري حال تأجيل أي من مباريات الفريق إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا وحفظ حق النادي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم.

2 - عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لكافة الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع ال ٣٤ للدوري قياسٍا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق.

3 - الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.

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4 - عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم.

5 - مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب خاصة وأن الأندية تحتاج إلى وقت كاف للتجهيز والأعداد للموسم الجديد.