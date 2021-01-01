الأهلي يحصل على توقيع 3 لاعبين أحدهم من بيراميدز

إعلامي يكشف عن الأسماء

أكد الإعلامي كريم خطاب عبر قناة أون تايم سبورتس أن إدارة النادي الأهلي المصري نجحت في التوصل لاتفاق مع ثلاثة لاعبين لضمهم لصفوف الفريق في الموسم القادم، موضحًا أن المدير الفني بيتسو موسيماني وافق عليهم جميعًا.

خطاب أوضح خلال تصريحاته أن الأهلي نجح في الحصول على توقيع اللاعبين الثلاثة بالفعل وسيدخل خلال الصيف القادم في مفاوضات جادة مع أنديتهم لإتمام ضمهم للنادي، مشيرًا إلى أن ارتداءهم القميص الأحمر خلال الموسم القادم ليس مؤكدًا بعد، إذ يعتمد على عدة عوامل أبرزها نجاح المفاوضات مع أنديتهم.

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وقال خطاب أن اللاعب الأول هو أحمد سمير نجم طلائع الجيش وهداف الدوري المصري هذا الموسم برصيد 9 أهداف، مشيرًا إلى أن موسيماني أبدى إعجابه الكبير به ووافق على التعاقد معه وفضله على لاعبي الزمالك المعارين لسموحة والاتحاد، مصطفى فتحي وعبد الرزاق سيسيه، خاصة في ظل عدم معارضة اللاعب الجلوس على دكة البدلاء والقتال لانتزاع مكانه في التشكيل الأساسي.

اللاعب الثاني هو كريم فؤاد جناح النجوم المعار هذا الموسم إلى إنبي، وقد قال خطاب عنه "الأهلي حصل على توقيع كريم فؤاد رسميًا، لكن اللاعب أبلغ المسؤولين في النادي أنه ينتظر عرضًا من بنفيكا البرتغالي، وأنه سيكون في الأهلي حال لم يصل ذلك العرض، الأهلي سيُحاول الآن الحديث مع نادي النجوم ويُقال أن التوصل لاتفاق بات قريبًا".

اللاعب الثالث حسبما كشف كريم خطاب هو إبراهيم عادل لاعب وسط بيراميدز، إذ قال "الأهلي حصل على توقيع إبراهيم عادل نجم بيراميدز الشاب الصاعد بقوة، وقد علم المسؤولون في ناديه بذلك وأثار ذلك غضبهم. الأهلي سيدخل الآن في مفاوضات مع بيراميدز للحصول عليه".

وأخيرًا أوضح خطاب أن لجنة الكرة في الأهلي ترغب في التخلي عن علي لطفي حارس المرمى البديل والتعاقد مع آخر ذو مستوى أفضل لمنافسة محمد الشناوي والحفاظ على دوافعه، مشيرًا إلى أن قائمة المرشحين تتضمن المهدي سليمان ومحمد بسام حارسي مرمى بيراميدز وطلائع الجيش.