الأهلي يجد صعوبة في مواجهة فريق من دوري الخليج العربي

الأهلي وصل إلى إمارة دبي منذ قليل، ليقضي فيها 6 أيام استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري

كشفت تقارير صحفية إماراتية عن وجود صعوبة في مواجهة النادي الأهلي المصري لأي نادٍ إماراتي من أندية دوري الخليج العربي خلال فترة المعسكر الذي يُقيمه الفريق.

الأهلي وصل إلى إمارة دبي منذ قليل، ليقضي فيها 6 أيام استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري، بعد قرار الاتحاد المصري تأجيل المسابقة المحلية.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة الأهلي في مواجهة أحد أندية دوري الخليج العربي وديًا خلال معسكره المرتقب في الإمارات.

صحيفة "الإمارات اليوم" بحسب مصادرها أشارت إلى وجود صعوبة لتأمين مباراةٍ وديةٍ ضد أحد أندية دوري الخليج العربي، وذلك بسبب ازدحام جدولها بالاستحقاقات.

الأهلي يغادر إلى الإمارات مصطحبًا 25 لاعبًا

وسافرت بعثة النادي الأهلي إلى الإمارات، من أجل الانتظام في معسكر خلال الفترة الحالية، حيث ضمت قائمة الفريق المسافر 25 لاعبًا.