الأهلي ووادي دجلة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد وادي دجلة المؤجلة من الجولة 22 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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وادي دجلة 0 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل وادي دجلة:

التشكيل| 4-3-3

محمد عبد المنصف

بسام وليد – محمود مرعي – خالد رضا – يعقوبو

محمد عبد العاطي – محمد هلال – أحمد سعيد

محمد رضا - حسام عرفات - صلاح أمين

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-3-3

علي لطفي

علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أليو ديانج

حسين الشحات - محمد شريف - كهربا

📋| اليكم تشكيل فريقنا لمباراة وادي دجلة ضمن منافسات بطولة الدوري 🦅

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/GMVQOt4tTe — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 4, 2021

يتواجد نادي وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر، وسيكون منافسًا شرسًا للأهلي لرغبته في الخروج من المنطقة المظلمة.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، بفارق 3 نقاطٍ فقط عن الزمالك المتصدر، ويحتاج المارد الأحمر للفوز على وادي دجلة لاقتناص الصدارة من الفارس الأبيض، ففي حالة التساوي سيصبح الأحمر في المركز الأول بأفضلية المواجهات المباشرة.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي ووادي دجلة المؤجلة من الجولة 22 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد السلام.