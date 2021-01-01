الأهلي وفيتا كلوب: مباشر لحظة بلحظة
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الأهلي 2 × 1 فيتا كلوب
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تشكيل الأهلي:
التشكيل| 4-2-3-1
محمد الشناوي
محمود وحيد - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني
أليو ديانج - عمرو السولية
جونيور أجاي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات
والتر بواليا
إليكم تشكيل فريقنا أمام نادي فيتا كلوب 🦅— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 6, 2021
🔴 #افريقيا_يا_أهلي
🔴 #CHAM9IONS pic.twitter.com/vwuXaHjcr9
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقامة على استاد القاهرة الدولي.