الأهلي وسيراميكا كليوباترا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة 23 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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سيراميكا كليوباترا 0 × 1 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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45+5' نهاية الشوط الاول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

45' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

44' تسديدة قوية من محمد التوني، لاعب سيراميكا، ولكنها مرت أعلى مرمى الشناوي إلى ركلة مرمى.

40' خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الاول.

37' محاولات على استحياء من لاعبي سيراميكا، وتسديدة من أحمد مجسن تصدى لها الشناوي بثبات.

34' أووووووووووه تسديدة قوية من عمرو السولية، تصدى لها الحارس البديل حمزة معوض على مرتين بصعوبة.

30' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الفريقين، مع سيطرة أهلاوية.

24' أووووه هدف ثان ملغي للأهلي سجله رامي ربيعة، بعد متابعة لركلة حرة مباشرة لعبها أفشة وارتطمت في العارضة وارتدت لمدافع المارد الأحمر الذي وضع الكرة في الشباك بتسديدة قوية، ولكن الحكم يلغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود تسلل.

20' أووووووووه المباراة تشتعل، وبطاقة حمراء لعامر عامر حارس سيراميكا، بعد تصديه للكرة من خارج منطقة الجزاء.

14' هدف ملغي للأهلي سجله محمد شريف، برأسية بعد عرضية من الجانب الأيمن قابلها شريف برأسية سكنت الشباك، ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو الحكم يلغي الهدف.

10' مرور عشر دقائق من عمر المباراة والأهلي متقدم بهدف دون رد.

4' جووووووووووووووووووووول هدف أول وسريع للأهلي في المباراة عن طريق ياسر إبراهيم، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيمن لعبها علي معلول وشتتها الدفاع بطريقة خاطئة ووصلت إلى إبراهيم الذي وضع الكرة في الشباك برأسية قوية.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا:

التشكيل| 4-5-1

عامر عامر

رجب بكار – خالد صبحي – طارق سامي – أحمد محسن

كوامي بونسو – محمد توني – ميدو جابر –عبد الله محمود – محمد إبراهيم

أحمد ياسر ريان

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

اليكم تشكيل فريقنا لمباراة سيراميكا ضمن منافسات بطولة الدوري 🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/iQuSFAqtMR — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 7, 2021

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب البطولة المحلية حاليًا بالتساوي مع الزمالك برصيد 61 نقطة لكل منهما، مع تفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.

أما سيراميكا فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، وقد قام لتوه بإعادة هيثم شعبان لقيادة الفريق خلفًا لمن خلفه سابقًا، ضياء السيد.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة 23 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد السلام.