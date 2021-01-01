الأهلي وسموحة: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي أمام سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز،..

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الأهلي 1 × 2 سموحة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+5' نهاية المباراة بفوز سموحة بهدفين مقابل هدف.

جوووووووووووووووووووووول يا حساااااااااااااااااااام pic.twitter.com/0ikTnynNsZ — Smouha SC (@SmouhaOfficial) April 21, 2021

90+4' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول هدف قاتل لسموحة عن طريق حسام حسن، الذي استغل تقدم دفاع وحارس مرمى الأهلي وسدد تسديدة قوية من منتصف الملعب تقريبًا سكنت شباك الشناوي.

90+2' محاولات أخيرة من الأهلي لخطف هدف الفوز، ولكن دفاع سموحة بالمرصاد.

90' الحكم يحتسب أربع دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

87' طوفان هجمات الأهلي يستمر وهذه المرة تسديدة من أفشة من جديد من الجانب الأيسر من منطقة الجزاء، وصلت إلى أحضان الهاني سليمان بسهولة.

84' تسديدة قوية من أفشة من خارج منطقة الجزاء، ولكنها تعلو المرمى.

79' تسديدة من ناصر ماهر من خارج منطقة جزاء سموحة، تصدى لها الهاني سليمان بكل ثبات.

74' أوووووووووه تسديدة قوية من كهربا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الهاني سليمان وحولها إلى ركنية.

68' انحصار اللعب في وسط الملعب وهدوء في أحداث المباراة.

63' تسديدة قوية من أفشة على مرمى سموحة ولكنها تمر بسلام.

60' مرور ربع ساعة من مجريات الشوط الثاني ولا تغيير في النتيجة حتى الآن.

55' سيطرة وضغط من لاعبي الأهلي في الشوط الثاني بحثًا عن هدف التقدم، وسط اعتماد لاعبي سموحة على الهجمات المرتدة.

48' أوووووووووووه بداية سريعة وخطيرة للاهلي، وعدة هجمات متتالية وركنية من الجانب الأيمن قابلها طاهر محمد طاهر برأسية ارتطمت بالعارضة.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق بين سموحة والأهلي.

44' هجمة خطيرة للاهلي، وتسديدة قوية من أيمن أشرف تصدى لها الهاني سليمان على مرتين.

41' عرضية للأهلي من الجانب الأيسر نفذها أيمن أشرف، ولكن دفاع سموجة أبعدها في الوقت المناسب قبل أن تصل إلى حسين الشحات.

38' سقوط مهاجم سموحة داخل منطقة جزاء الأهلي بعد التحام مع أليو ديانج ومطالبات باحتساب ركلة جزاء، والحكم يأمر باستمرار اللعب.

33' جووووووووووووووول هدف التعادل للأهلي عن طريق حسين الشحات، بعد استلامه كرة طولية لعبها السولية ووضعها الشحات من فوق الهاني سليمان.

30' نصف ساعة من الشوط الاول والنتيجة تشير إلى تقدم سموحة بهدف دون رد.

23' ضغط من لاعبي الأهلي بحثًا عن هدف التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الهاني سليمان.

18' عرضية للأهلي من الجانب الأيسر نفذها أيمن أشرف ولكنها مرت بجوار القائم.

15' ربع ساعة مرت من مجريات الشوط الأول، ومحاولات من لاعبي الأهلي لتسجيل هدف التعادل.

11' جوووووووووووووووول الهدف الأول لسموحة عن طريق حليمو، بعد تمريرة من الجانب الأيسر لعبها أحمد عبد القادر قابلها حليمو بتسديدة قوية سكنت الشباك.

7' أووووووووه أولى الفرص الخطرة في اللقاء من نصيب الأهلي، خطأ دفاعي من سموحة استغله حسين الشحات ومرر الكرة إلى أفشة الذي سدد تسديدة قوية على مرمى الهاني سليمان ولكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن.

5' مرور خمس دقائق من عمر اللقاء، وسيطرة من الأهلي ولكن دون خطورة على مرمى الفريق السكندري.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل سموحة:

التشكيل| 4-3-3

الهاني سليمان

أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمود البدري – محمد الترهوني.

محمد حليمو – محمد كناريا – عبد الكبير الوادي.

مصطفى فتحي – حسام حسن – أحمد عبد القادر.

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التشكيــــل🔥، حسام حسن، الترهوني واطهر الطاهر في قائمة البداية للكابتن احمد سامي✅#الاهلي_سموحة #فخر_اسكندرية pic.twitter.com/yJx3f9ytbi — Smouha SC (@SmouhaOfficial) April 21, 2021

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أكرم توفيق

عمرو السولية – أليو ديانج

طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

محمد شريف.

بينما يعيش سموحة فترة صعبة في الآونة الأخيرة، ففي آخر 3 مباريات له في الدوري تعادل من غزل المحلة ومصر المقاصة وخسر من إنبي، ويحتل الفريق السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

الأهلي يدخل المباراة بروح معنويات عالية، بعد الفوز على الزمالك في المباراة الأخيرة بهدفين لهدف، ويريد مواصلة انتصاراته لخطف الصدارة من الفارس الأبيض.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاهلي وسموحة في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز بملعب الأهلي (السلام).