الأهلي وبيراميدز: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام بيراميدز في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ستاد القاهرة الدولي..

الأهلي 0 × 0 بيراميدز

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40' حكم المباراة يطرد عمرو السولية بعد العودة لتقنية الفيديو واتضاح أنه تعمد ضرب عبد الله السعيد بالكوع.. لقطة فيصلية في المباراة.

38' تقنية الفيديو تؤكد القرار بوجود تسلل.

36' أحمد أيمن منصور يحرز هدفًا لبيراميدز من عرضية وصلت له وهو وحيد داخل منطقة الستة أمتار ليحرزها، ولكن الحكم يلغيها بداعي التسلل.. الآن التأكد من تقنية الفيديو.

29' أليو بادجي يسدد قذيفة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها المهدي سليمان بصعوبة وترتد لكن الدفاع يتدخل ويبعدها عن منطقة الخطورة.

25' بيراميدز هو الأكثر استحواذًا حتى الآن ولكن من دون خطورة كبيرة على المرمى، الأهلي متراجع نوعًا ما.

18' فرصة أخرى تبدو خطيرة لبيرامديز، عرضية رائعة من عبد الله السعيد لو وصلت إلى عبد الله بكري لوضعها في الشباك إلا أن حمدي فتحي أخرجها برأسه بصورة أكثر من رائعة.

15' الفرصة الأولى الخطيرة لبيراميدز، عرضية رائعة من محمد حمدي يضعها محمد فاروق برأسه وتأتي بحوار المرمى بأمتار قليلة.

10' التبديل الأول للأهلي بخروج كهربا المصاب ونزول أليو بادجي.

8' سقوط محمود كهربا على الأرض من دون أي تدخل ويبدو أنه يُعاني من إصابة ولن يكمل المباراة.

5' الفرصة الأولى الخطيرة للأهلي.. انطلاقة من أليو ديانج وتمريرة استثنائية منه لحسين الشحات وضعته في انفراد لكن تسديدته تصدى لها المهدي سليمان ببراعة.

الآن بداية المباراة!

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1

علي لطفي

أحمد فتحي - ياسر إبراهيم – حمدي فتحي – محمد هاني

أليو ديانج – عمرو السولية

محمود كهربا - محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

جونيور أجايي

البدلاء: مصطفى شوبير - محمد شكري - عربي بدر - شادي رضوان - صالح جمعة - وليد سليمان - أحمد الشيخ - محمد فخري - أليو بادجي

تشكيل بيراميدز:

التشكيل | 4-5-1

المهدي سليمان

محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - أحمد توفيق

إبراهيم عادل - محمود حمادة - نبيل عماد "دونجا" - عبد الله السعيد - محمد فاروق

جون أنتوي

ولا تُنسى بالطبع الإثارة المتوقعة والتقليدية في مباريات الفريقين على مدار آخر سنتين، وقد تزيد هذه المرة كون بيراميدز قد خطف ثلاثة نجوم من نجوم الأهلي مؤخرًا وهم رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي.

النادي الحديث فاز بصعوبة شديدة على نادي مصر الهابط للدرجة الثانية بهدفٍ نظيف، ليحافظ على آماله نظريًا في الحصول على الوصافة، لذلك فهو سيدخل مباراة الأهلي بكل قوة بغية ثلاث نقاط لا تقبل التهاون لتحقيق هدفهم بالمشاركة في أكبر البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

الأهلي حسم لقب الدوري لصالحه منذ مدة طويلة ويقبع في الصدارة برصيد 85 نقطة وبفارق يزيد عن عشرين نقطة عن أقرب الملاحقين، في وقتٍ لم يفقد فيه بيراميدز الأمل في اقتناص المركز الثاني من منافسه الزمالك.

هذه هي المباراة الأخيرة للقلعة الحمراء على الصعيد المحلي قبل التوجه إلى المغرب لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي البطولة الأهم والهدف الأكبر هذا الموسم، دوري أبطال إفريقيا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة.