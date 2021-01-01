الأهلي والمريخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي والمريخ ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة

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الأهلي 0 × 0 المريخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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32' تسديدة قوية من والتر بواليا ولكن الدفاع يتصدى لها ويبعدها عن مرماه.

30' ربع ساعة تفصلنا على نهاية الشوط الأول من المباراة، مع استحواذ وسيطرة من الاهلي.

27' أووووه فرصة خطيرة للأهلي عن طريق محمود كهربا الذي سدد تسديدة قوية ولكن منجد النيل يتصدى لها ويحافظ على نظافة شباكه.

25' التعادل السلبي لازال يسيطر على اجواء المباراة مع محاولات مستمرة من لاعبي الأهلي ولكن دون جديد.

20' هجمة خطيرة للأهلي وبعد كرة طولية وصلت إلى أفشة الذي توغل داخل منطقة جزاء المريخ وسدد بقوة وتدخل مدافع المريخ في الوقت المناسب ليبعد الخطوة عن مرمى فريقه.

17' ركلة ركنية لصالح المريخ من الجانب الأيمن كادت أن تشكل خطورة لولا خروج الشناوي وإبعاد الكرة عن منطقة جزاءه في الوقت المناسب.

15' عدة تمريرات بين لاعبي الأهلي ووصلت الكرة في النهاية إلى كهربا الذي استلم الكرة على صدره داخل منطقة جزاء المريخ وسدد ولكن كرته تعلو المرمى.

12' مرور أكثر من عشر دقائق على أحداث الشوط الأول واستمرار التعادل السلبي، مع سيطرة من الأهلي ولكن بدون خطورة.

8' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

5' أول فرص اللقاء الخطرة من نصيب الأهلي، بعد عرضية من الجانب الأيسر هيئها بواليا لزميله أفشة الذي قابلها برأسية ولكنها تمر بجوار قائم مرمى المريخ.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل المريخ:

التشكيل| 4-4-2

منجد النيل

عبد الرحمن كرنقو - أمير كمال – صلاح نمر – أحمد آدم

ضياء محجوب – التاج يعقوب – سعيدي كيويوني – ويند بانجا بامبارا

بكري المدينة – سيف تيري

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجاي - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا

والتر بواليا.

إليكم تشكيل فريقنا أمام نادي المريخ السوداني 🦅



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/0ealC6ovFp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 16, 2021

على الجانب الآخر، المريخ يريد افتتاح مشواره في دور المجموعات، بالخروج بنتيجة إيجابية من العاصمة المصرية القاهرة، تساعده في مشواره للتأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

المارد الأحمر يدخل اللقاء، بهدف بداية مشواره في الحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الأخيرة، ومعانقة الأميرة الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخية، بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على برونزية كأس العالم للأندية قبل أيام.

الأهلي يستضيف المريخ في أولى مباريات الفريقين، لحساب المجموعة الاولى من البطولة والتي تضم فيتا كلوب، وسيمبا بالإضافة إلى الأهلي والمريخ.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام المريخ في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.