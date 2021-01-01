الأهلي والجونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي أمام المصري في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز،..

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الأهلي 1 × 1 الجونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+4' نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

90' ركلة حرة للجونة من مكان خطير على مشارف منطقة جزاء الأهلي، ولكنها ترتطم في الحائط البشري ويتصدى لها الشناوي بسهولة.

85' جوووووووووووووووووووووووووووووووول هدف التعادل للجونة، برأسية محمد نجيب بعد ركلة حرة مباشرة من الجانب الأيمن لعبها عمرو السعداوي، لتسكن شباك الشناوي.

80' عشر دقائق على نهاية المباراة والنتيجة تشير إلى تقدم الاهلي بهدف نظيف.

74' أووووووووووه فرصة خطيرة للأهلي، عرضية من الجانب الأيسر لعبها طاهر محمد طاهر إلى صلاح محسن الذي سقط أرضًا ووصلت الكرة إلى أفشة الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها إسلام طارق بثبات.

69' أووووووه خطأ من الشناوي بعد محاولة مراوغة مهاجم الجونة ولكنه يتدارك سريعًا ويمرر الكرة إلى ياسر إبراهيم.

65' سيطرة من لاعبي الأهلي على مجريات اللعب، وسط اعتماد لاعبي الجونة على الهجمات المرتدة.

58' أوووووووه القائم يتعاطف مع الجون ويمنع هدف ثاني للأهلي بعد تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة.

56' جووووووووووووووووووووووول الهدف الاول للأهلي عن طريق البديل طاهر محمد طاهر بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الضيوف.

50' لا جديد في الشوط الثاني، وهدوء في أحداث المباراة حتى الآن.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

41' أقل من خمس دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول من المباراة الهادئة حتى الآن.

38' إصابة سعد سمير مدافع الأهلي وخروجه ومشاركة ياسر إبراهيم بدلًا منه.

34' فرصة للجونة بعد عرضية من الشبراوي، قابلها مبومبو بتسديدة ولكن مرت بجوار القائم.

30' مرور نصف ساعة من الشوط الأول، والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

25' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

21' فرصة للأهلي كادت أن تشكل خطورة، بعد تمريرة من كوكا إلى كهربا ولكن لؤي وائل يتدخل ويبعد الكرة.

18' كرة طويلة من دفاع الأهلي لمسها محمد شريف ووصلت إلى حسين الشحات الذي سدد تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

13' هجمة مرتدة سريعة للجونة ولكن دفاع الأهلي يتدخل في الوقت المناسب.

10' عشر دقائق من الشوط الأول، وسيطرة من لاعبي الأهلي بحثًا عن هدف التقدم.

7' تمريرات بين لاعبي الأهلي ووصلت إلى محمد شريف الذي أرسل عرضية من الجانب الأيسر تصدى لها إسلام طارق بسهولة.

3' أولى فرص اللقاء من نصيب الأهلي، وتسديدة خطيرة من محمد شريف تصدى لها إسلام طارق وحولها إلى ركنية.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الجونة:

التشكيل| 4-4-2

إسلام طارق

جوزيف نجويم - محمد نجيب - لؤي وائل - محمود الجزار

أحمد عامر - سيرج أكا - نور السيد - محمد يكن

إدريس مبومبو - محمود شبراوي

تشكيل الفريق لمواجهة النادي الاهلي 💪🏼#TheGounies pic.twitter.com/35fHR7p878 — El Gouna FC (@GounaFC) April 30, 2021

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد رمضان بيكهام

أليو ديانج - أكرم توفيق

محمود كهربا - ناصر ماهر - حسين الشحات

محمد شريف

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري.🦅🔥💪

🔴#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/71IlUOlkdu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 30, 2021

على الجانب الآخر، الجونة بدأ الموسم بمستويات كبيرة، ولكنه تراجع ويريد العودة وتصحيح المسار من جديد وتكون البداية أمام المارد الأحمر، والخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالدوري.

الأهلي يدخل اللقاء، بعد فوزين على إنبي والمصري، ويريد استكمال سلسلة انتصاراته واستغلال تعثر الزمالك المتصدر بالأمس أمام المقاولون العرب، ليقلص الفارق إلى نقطة وحيدة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاهلي والجونة في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز والمقامة على ملعب الأهلي (السلام).