الأهلي والاتحاد السكندري: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، والمقامة في ستاد الإسكندرية

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الاتحاد السكندري 0 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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45+3' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

45+2' ركلة حرة مباشرة للأهلي لعبها أفشة ولكن دفاع الاتحاد يحولها إلى ركنية.

43' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

40' عرضية للاهلي من الجانب الأيمن أبعدها دفاع الاتحاد ووصلت إلى عمرو السولية الذي سدد تسديدة أرضية مرت إلى خارج المرمى.

37' أووووووووه أخطر فرص اللقاء حتى الآن من نصيب الأهلي، عدة تمريرات بين لاعبي الأهلي ولعب أفشة الكرة إلى حسين الشحات الذي سدد تسديدة ضعيفة مرت بجوار قائم زعيم الثغر.

30' نصف ساعة من الشوط الأول، وانحصار الكرة في وسط الملعب معظم الأوقات.

26' ركنية للاتحاد من الجانب الأيسر، تم لعبها بشكل قصير إلى عمار حمدي الذي استلم الكرة وراوغ وسدد كرة قوية ارتطمت في الشباك الخارجية لمرمى الشناوي.

22' مرور أكثر من ثلث ساعة على الشوط الأول والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

18' كرة طولية من الشناوي حارس الأهلي، كادت أن تغالط صبحي وتصل إلى حسين الشحات ولكن صبحي يتدارك الموقف ويمسك الكرة بسهولة.

14' عدة تمريرات بين لاعبي الأهلي، وصلت إلى مروان محسن الذي سدد تسديدة على مرمى زعيم الثغر ولكن تصدى لها صبحي بسهولة.

10' مرور عشر دقائق من الشوط الأول، وبداية سريعة من الطرفين، ولكن دون تهديد حقيقي على أي من المرميين.

7' أول فرص اللقاء الخطرة وتسديدة قوية من أليو ديانج من خارج منطقة جزاء الاتحاد، تصدى لها محمد صبحي.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الاتحاد السكندري:

التشكيل| 4-5-1

محمد صبحي

السيد سالم- داميون لوي- محمود رزق- عمار حمدي

أحمد نبيل مانجا - مروان عطية- خالد الغندور- هشام صلاح- عبد السميع إبراهيم

إيمانول أكوي