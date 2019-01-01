ردًا على كاف - الأهلي يقدم ما يثبت مخالفات حكم مواجهة النجم الساحلي

الحكم البوتسواني ارتكب الأخطاء نفسها في عام 2015

أرسل النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اليوم الثلاثاء، الوثائق التي تثبت مخالفة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو، الذي أدار مواجهة المارد الأحمر أمام النجم الساحلي التونسي، ضمن الجولة الأولى بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

مجلس القلعة الحمراء كان قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي "كاف" عقب المباراة، مؤكدًا تعرضه لظلم تحكيمي بالتغاضي عن احتساب ضربات جزاء لصالحه، بجانب طرد مدافعه أيمن أشرف في الدقيقة 13 وهو غير المستحق.

كاف رد على شكوى الأهلي طالبًا إرسال الحالات التحكيمية التي تعرض بها للظلم، مؤكدًا اهتمامه بشكوى الأحمر، حرصًا على توفير النزاهة والشفافية بين كافة الفرق المتنافسة، بجانب تطوير المنظومة التحكيمية.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي ما جاء في خطابه للكاف: "تضمن الخطاب أن النادي يؤمن بضرورة العمل الجماعي لإظهار مسابقات كاف في أفضل مستوياتها، وتطبيق مبدأ اللعب النظيف، لكن الحكم البوتسواني جوشوا بوندو ارتكب أخطاء تخالف نصوص قانون اللعبة في مباراة النجم الساحلي، وهي نفس الأخطاء تقريبًا التي ارتكبها هذا الحكم في لقاء النجم الساحلي مع نادي الرجاء المغربي عام 2015، عندما قام بطرد أحد لاعبي الرجاء بعد مرور 15 دقيقة فقط من بداية اللقاء بدون أية مخالفة. وفي كلتا المباراتين كانت النتيجة فوز الفريق المضيف النجم الساحلي.

"وسرد الأهلي في رده عدم احتساب ضربة جزاء لفريقه بعد أن قام اللاعب رقم “6” من النجم الساحلي باستخدام ذراعه الأيمن في لمس الكرة داخل منطقة الجزاء، وتضمنت المستندات أيضًا ما يثبت إضاعة الوقت بطريقة متعمدة، والذي تجاوز الثمانية دقائق ونصف، هذا بالإضافة إلى عدم حماية لاعبي الأهلي وجهازهم الفني؛ سواء أثناء المباراة أو بعدها".

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وأضاف بيان القلعة الحمراء: "وأكد الأهلي في رده على ضرورة تفعيل مبدأ المساواة بين جميع الأندية المتنافسة عند تعيين الأطقم التحكيمية، حيث شهدت هذه التعيينات خلال الفترة الماضية بعض الدلالات السلبية بسبب إسناد مباريات لبعض الأندية المصنفة على أرضها لحكام غير مصنفين، في المقابل عندما تخوض هذه الأندية مبارياتها خارج أرضها يتم إسناد لقاءاتها لحكام من التصنيف الأول".

واختتم: "وتمسك الأهلي بتطبيق قانون كرة القدم وروحه بما فيه من ثوابت متمثلة في معاقبة كل من يثبت تعمده مخالفة القانون وإحالته للجان الانضباطية المختصة".

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز جوهرة الساحل بهدف نظيف، على ملعب رادس في 29 من نوفمبر الماضي.

وفي الجولة الثانية، حقق المارد الأحمر الفوز أمام الهلال السوداني بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما انتصر الفريق التونسي على بلاتينيوم الزيمبابوي بثلاثية نظيفة.

وينفرد النجم الساحلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، بينما يقتسم الهلال والأهلي المركز الثاني بثلاث نقاط، ويحل الفريق الزيمبابوي أخيرًا دون أي نقاط.