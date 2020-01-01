هل طلب يوسف بلايلي الرحيل؟ الأهلي يُجيب

الجناح الجزائري مثار جدل كبير

نفى مسؤول في إدارة النادي الأهلي السعودي كل ما يتردد عن طلب جناح الفريق "يوسف بلايلي" الرحيل بنهاية الموسم الجاري، مطالبًا الجميع بتحري الدقة قبل نشر الأخبار.

الدولي الجزائري المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019 ارتدى قميص الفريق السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، ولكن الإصابات منعت الفريق من الاستفادة منه جيدًا، إذ لم يلعب سوى 13 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

وقد أثار اللاعب أزمة كبيرة حين هدد بفسخ عقده في مارس الماضي لعدم حصوله على مستحقاته المالية لكن الإدارة نجحت في تجاوز تلك الأزمة وتسديد جزء كبير من تلك المستحقات.

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وقد عادت الصحافة للحديث عن مستقبل اللاعب مؤخرًا، خاصة في ظل الحديث عن عرض من جلطة سراي لضمه الموسم القادم، وقد زعمت بعض المصادر أن بلايلي تقدم بطلب لإدارة ناديه لحذف اسمه من قائمة الفريق في دوري أبطال آسيا تمهيدًا لرحيله بنهاية الموسم الجاري.

مسؤول في إدارة النادي تحدث مع قناة 24 الرياضية لينفي كل تلك الأخبار، مؤكدًا أن بلايلي متواجد في بلاده حاليًا ولم يتواصل معهم أبدًا بشأن فسخ عقده.

مضيفًا " غير صحيح ما ينشر من أخبار عن المحترف الجزائري يوسف البلايلي وطلبه الرحيل عن الفريق. هذا الكلام سبق ونشر قبل شهرين من الآن وتم نفيه والآن يعاد نشره وننفيه للمرة الثانية واللاعب في بلده حاليًا ولم يتواصل معنا بخصوص عدم إكمال العقد".