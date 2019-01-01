بعد تحركات بن مشعل - الأهلي يدعو لعمومية غير عادية رسميًا

الأمير منصور بن مشعل يسعى لإسقاط أحمد الصائغ

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، بشكل رسمي، عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية في 30 من ديسمبر الجاري.

ووجه المجلس الدعوة لكافة أعضاء الجمعية العمومية، للحضور إلى قاعة صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد بمقر النادي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً في التاريخ المذكور سلفًا.

دعوة المجلس لعمومية غير عادية يأتي بعدما أرسل منصور بن مشعل؛ المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، خطابًا إلى مجلس الإدارة لطلب الاجتماع.

ويسعى ابن مشعل للإطاحة بالرئيس الصائغ من منصبه، نظرًا للخلاف الذي نشب بينهما منذ أشهر، حيث هاجم الأول رئيس النادي الجداوي، على خلفية الاختلاف في وجهات النظر حول الإطاحة بالكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق.

واتهم وقتها المشرف على الكرة، الصائغ بالتسبب في سهر اللاعبين، وعدم متابعة شؤون النادي، ليرد الأخير مكذبًا الأمير. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لعدة تقارير فإن بن مشعل سيطلب في الاجتماع إسقاط عضوية الصائغ، مناقشة التقرير المالي ومراجعة جميع عقود اللاعبين. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الصائغ كان قد تولى رئاسة الأهلي في يونيو الماضي بعدما فاز بالمقعد بالتزكية، بدعم كبير من منصور بن مشعل.