تقارير تؤكد تعرض رئيس الأهلي لحادث على طريق العين السخنة

أنباء كثيرة ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن تعرض محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، لحادث أليم، على طريق العين السخنة.

وفقًا للتقارير الصادرة من الصحافة المصرية فإن خلال قيادة بيبو لسيارته، ظهرت أمامه بشكل مفاجئ سيارة نقل ثقيل، إلا أنها أشارت إلى نجاحه في تفاديها، والنجاة من حادث كاد أن يكون مروعًا.

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وأوضحت التقارير أن أهالي المنطقة تجمعت حول رئيس القلعة الحمراء للاطمئنان عليه، بعدما اتجه إلى أقرب محطة وقود من الحادث، لكن يبدو أنها رواية كاذبة.

الإعلامي الرياضي أحمد شوبير نفى كل ذلك، مؤكدًا سلامة الخطيب وعدم تعرضه لأي حادث.

وكتب شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكابتن محمود الخطيب بخير الحمد لله وما يتم تداوله اشاعة سخيفة".

الكابتن محمود الخطيب بخير الحمد لله وما يتم تداوله اشاعة سخيفة — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) September 5, 2021

يذكر أن الأهلي ضاع من بين أيديه لقب الدوري المصري الموسم الجاري بعدما احتكره على مدار الخمس سنوات الماضية، ليحصده غريمه التقليدي الزمالك.

وحصل لاعبو المارد الأحمر حاليًا على راحة سلبيًا، لحين العودة للتدريبات الجماعية بنهاية الشهر الجاري، استعدادًا للموسم الجديد وكأس السوبر الإفريقي وكأس مصر وكأس العالم للأندية.