إهانات متكررة بين شيكابالا وجمهور الأهلي لا تتوقف

قدّم أيمن يونس؛ نجم نادي الزمالك الأسبق، مقترحًا إلى أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، من أجل محاربة العنصرية في الكرة المصرية، منددًا بتعرض محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ قائد الفارس الأبيض، للتنمر خلال مسيرته.

رسالة سلام من شيكابالا لجمهور الأهلي:

اختلاف دائم بين شيكا وجمهور الأهلي على مدار تاريخ اللاعب في الملاعب، ما بين انتقادات وسب وإهانات متكررة دون ردع.

آخر حلقات الخلاف كانت قيام شيكا بإهانة القلعة الحمراء خلال احتفاله بتتويج الزمالك بطلًا للدوري المصري موسم 2020-21 للمرة الـ13 في تاريخه.

هذه الاحتفالية بجانب توجيه عبارة "أنت أهلاوي" لأحمد مجاهد؛ رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، كلفت الفتى الأسمر الإيقاف لمدة ثمانية أشهر عن اللعب كعقوبة من لجنة الانضباط.

لكن أمس السبت، وخلال لقاء شيكابالا عبر قناة "إم بي سي مصر"، أكد أنه لا توجد أي مشكلة له مع جمهور الأهلي، إنما هو رد فعل فقط لتعرضه للعنصرية.

وأكد قائد الزمالك أنه يضطر لأخذ حقه بنفسه، في ظل عدم وجود أي عقوبات من قبل المسؤولين عن الكرة المصرية ضد من يوجه له الإهانة.

مقترح أيمن يونس لمحاربة العنصرية:

حديث شيكا عن تعرضه للعنصرية بشكل متكرر، دفع يونس لوصف ما يتعرضه له بـ"العار"، محملًا الجميع المسؤولية.

وكتب يونس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الساده المسؤلين الرياضيين..شعور لاعب بالعنصريه في ملاعبنا في مجتمعنا في حياتنا علي مدار عمره...عار يتحمله الجميع..اذا أردتم القضاء علي التعصب التطرف.. ف البدايه من هنا".

وأضاف: " السيد وزير الرياضه ..الدكتور أشرف صبحي نطلب من سيادتكم ..قبل بداية الموسم الرياضي تعميم فكره وقفه دقيقه احترام قبل أي مباراه في كل الالعاب ...ضد العنصرية بكل أشكالها و انواعها".

السيد وزير الرياضه ..الدكتور أشرف صبحي

نطلب من سيادتكم ..قبل بداية الموسم الرياضي تعميم فكره وقفه دقيقه احترام قبل أي مباراه في كل الالعاب ...ضد العنصرية بكل أشكالها و انواعها. — Ayman Younis. ايمن يونس (@AymanYounis) September 5, 2021

شيكابالا تاريخ من الخلاف مع جمهور الأهلي:

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم بها معاقبة شيكابالا بعد إهانته للأهلي، فسبق وأن تم إيقافه أكثر من مرة، نظير ردود أفعاله تجاه الجماهير الحمراء في لقاءات القمة.

وكرر نجم الأبيض رفعه للحذاء في وجه جمهور الشياطين الحمر أكثر من مرة على مدار تاريخه، بخلاف احتفاله غير الأخلاقي في النسخة الأخيرة من كأس السوبر المصري والذي تم إيقافه على إثره عدة مباريات.

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