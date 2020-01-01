الأهلي يكشف طبيعة إصابة عمرو السولية وموقفه من لقاء دجلة

هل يلحق عمرو السولية بمواجهة وادي دجلة؟

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن إصابة عمرو السولية، التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي.

السولية تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي أمام المصري البورسعيدي مساء أمس السبت، بالجولة 23 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات لقناة النادي الأهلي: "الفحوصات الطبية التي خضع لها السولية بشكل مبدئي، أثبتت أنه يعاني من شد في العضلة الأمامية".

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مدير الكرة بالأهلي تابع: "اللاعب سيخضع لأشعة خلال الساعات المقبلة، من أجل الاطمئنان عليه، وتحديد مدة غيابه عن الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتحدث عبد الحفيظ عن إصابات الفريق، حيث قال: "بعد أسبوعين ستكتمل صفوف الفريق، وما يهمنا هو الخروج من المباريات المقبلة دون أي إصابات أو غيابات أخرى".

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ومن المرجح أن يغيب عمرو السولية عن مباراة الأهلي المقبلة أمام وادي دجلة، والمقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة 24 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس السبت، على ملعب الجيش ببرج العرب بالأسكندرية.