أخبار الأهلي اليوم | مكان جديد لدوري الأبطال وحقائق لا تعرفها عن الخطيب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 3 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 3 يوليو 2020 ..

الأهلي: نتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنه يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليكون الأول بين الفريقين بالنهائي القاري.

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وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "نعيش ظروف استثنائية خلال الوقت الحالي، وقرار الاتحاد الإفريقي بإقامة نصف النهائي من مباراة واحدة، سيطبق على جميع الأندية".

وتابع: "أتمنى مواجهة الزمالك في النهائي، فصعود فريقين من بلد واحد للنهائي أمر جيد بالنسبة لمصر، ولم يحدث من قبل وأن لعب الزمالك أي نهائي قاري".

عبد الحفيظ: صالح جمعة ضمن حساباتنا

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن عودة صالح جمعة لاعب وسط الفريق للتدريبات الجماعية، جاء بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وتابع: "منذ العودة إلى التدريبات، ظهر صالح جمعة ملتزمًا تمامًا، ولكن اللعب من عدمه قرار فني في يد فايلر".

إنبي يطلب استمرار محمد شريف رسميًا

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، على أن ناديه طلب من النادي الأهلي، تمديد إعارة محمد شريف لموسم إضافي.

وتابع خلال تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "علاقتنا مع الأهلي جيدة، وطلبنا تمديد إعارة محمد سمير، وننتظر رده على هذا الطلب".

مدرب إنبي واصل: "الأهلي لم يطلب التعاقد مع أسامة جلال على الإطلاق، بأي طريقة أو شكل، وهذا هو الموقف حاليًا".

حسين السيد يرفض الانتقال للمقاولون العرب في صفقة طاهر

رفض حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، الانتقال إلى المقاولون العرب، في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحفظ حسين السيد على فكرة اللعب داخل الدوري المصري، حال عدم استمراره مع الأهلي الفترة المقبلة، مفضلًا الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية.

وينتظر مارسيلو فتح المجال الجوي من أجل العودة إلى صفوف الصفاقسي التونسي، واستكمال ما تبقى من الموسم.

رفض السينما، يُشجع النصر السعودي وعلاقة خاصة مع عبد الله الفيصل .. حقائق لا تعرفها عن الخطيب

ترك محمود الخطيب بصمة هائلة في تاريخ الكرة المصرية حين كان لاعبًا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، وهو المصري الوحيد الذي تُوج بجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية قبل أن يفعلها محمد صلاح مؤخرًا.(طالع التفاصيل)

تقارير: الاتحاد الإفريقي يقرر إقامة دوري الأبطال بالإمارات

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا في دولة الإمارات، والمقرر لها سبتمبر القادم، بدلًا من الكاميرون.(طالع التفاصيل)

مرتضى منصور يتحدث عن احتفالية نادي القرن .. وشكوى الأهلي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أزمة لافتة نادي القرن الحقيقي بعد الإنذار الذي أرسله الأهلي إلى الأبيض على يد مُحضر.

وكان الزمالك قد علق لافتة أعلى أسواره خلال الأسابيع الماضية تحمل لقب نادي القرن الحقيقي، تمسكًا بكونه هو صاحب الأكثر تتويجًا في القرن الماضي إفريقيًا.(طالع التفاصيل)

أشرف لك الاستقالة وبلاش أنا يا محمود.. أقوى تصريحات مرتضى منصور ضد الخطيب

مناوشات عدة ومستمرة من جانب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تجاه الأهلي ورئيسه محمود الخطيب خلال السنوات الماضية.

مرتضى منصور دائمًا ما يهاجم تصرفات إدارة النادي الأهلي، ويكون الرد في بيانات رسمية من جانب القلعة الحمراء.(طالع التفاصيل)