وعد جديد - نتائج اجتماع الأهلي مع مؤمن زكريا

بعد شكوى اللاعب، الأهلي يجتمع به

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن نتائج اجتماع مسؤولي الأهلي المصري مع لاعب الفريق السابق مؤمن زكريا، البعيد عن الملاعب حاليًا، على إثر حالته المرضية.

لاعب المارد الأحمر السابق بعيد عن الملاعب منذ أكثر من عام، حيث يعاني من مرض نفسي وعضلي، تسبب في عدم مقدرته على مواصلة مشواره في الملاعب، لحين تلقي العلاج المناسب.

اقرأ أيضًا: حسام غالي ينتقد ما يتعرض له مؤمن زكريا

المزيد من الفرق

وأوضح شوبير أن زكريا اجتمع رفقة وكيل أعماله أحمد يحيى مع محمد مرجان؛ المدير التنفيذي للقلعة الحمراء، وسيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة، وخالد بيبو؛ عضو لجنة التخطيط.

وأشار الإعلامي أن الطرفين تم الاتفاق بينهما على الرعاية الكاملة من الأهلي لزكريا طوال فترة علاجه، بجانب الاتصال الدائم ومتابعة حالته باستمرار.

تم الإجتماع اليوم بين مؤمن زكريا ووكيل أعماله احمد يحيي مع محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وسيد عبدالحفيط مدير الكرة بالنادي الاهلي وخالد بيبو عضو لجنة التخطيط وتم الاتفاق علي الرعاية الكاملة من النادي الاهلي لمؤمن طوال فترة علاجه والاتصال الدائم ومتابعة الحالة باستمرار. — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 5, 2020

وكان مؤمن قد أثار الجدل قبل أيام، عندما خرج في تصريحات قبل قناة "أون سبورت" مؤكدًا معاناته من أزمة نفسية، لكنه فضل عدم الحديث إلا بالوقت المناسب.

وأعرب من قبل صاحب الـ31 عامًا قد أكد أن مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، لم يدعمه ماديًا أو معنويًا في أزمته، مشيرًا إلى أن زملائه بالفريق لم يواصلوا الاطمئنان عليه إلا القليل جدًا منهم. (طالع التفاصيل)

في الوقت نفسه، أصدر الأهلي بيانًا سابقًا أعلن خلاله صرف 600 ألف جنيه دعمًا ماليًا مبدئيًا لمؤمن، للمساهمة في تكاليف علاجه.

ويتلقى لاعب المارد الأحمر حاليًا العلاج في أمريكا، بدعم من الوزير السعودي تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي الأسبق للقلعة الحمراء.