حسام غالي ينتقد ما يتعرض له مؤمن زكريا

زكريا يعاني من أزمة نفسية، ولم يلق الدعم المنتظر

أعرب حسام غالي؛ قائد الأهلي المصري السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، عن استيائه مما يتعرض له زميله السابق بالقلعة الحمراء مؤمن زكريا.

زكريا بعيد عن الملاعب منذ أكثر من عام، حيث يعاني من مرض نفسي وعضلي، تسبب في عدم مقدرته على مواصلة مشواره في الملاعب، لحين تلقي العلاج المناسب.

وكتب غالي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "مش عاجبني اللي بيحصل مع مؤمن زكريا؟؟؟".

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وكان مؤمن قد أثار الجدل قبل أيام، عندما خرج في تصريحات قبل قناة "أون سبورت" مؤكدًا معاناته من أزمة نفسية، لكنه فضل عدم الحديث إلا بالوقت المناسب.

وأعرب من قبل صاحب الـ31 عامًا قد أكد أن مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، لم يدعمه ماديًا أو معنويًا في أزمته، مشيرًا إلى أن زملائه بالفريق لم يواصلوا الاطمئنان عليه إلا القليل جدًا منهم. (طالع التفاصيل)

في الوقت نفسه، أصدر الأهلي بيانًا سابقًا أعلن خلاله صرف 600 ألف جنيه دعمًا ماليًا مبدئيًا لمؤمن، للمساهمة في تكاليف علاجه.

ويتلقى لاعب المارد الأحمر حاليًا العلاج في أمريكا، بدعم من الوزير السعودي تركي آل الشيخ؛ الرئيس الشرفي الأسبق للقلعة الحمراء.