الأهلي ولاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ضد الاتحاد في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-20

الأهلي 2 × 0 الاتحاد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

شاهد الهدف الثاني للأهلي

شاهد هدف الأهلي الأول

45’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

44’ عرضية خطيرة من الجهة اليسري عن طريق حمدان الشمراني تلقاها رومارينيو برأسية قوية لكنها مرت بجوار القائم الأيمن

43’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام العميد الذي يفشلحتي الآن فى إختراق المنطقة الدفاعية للراقي

41’ انطلاقة من عبد الفتاح العسيري من علي حدود المنطقة ثم يطلق تسديدة قوية لكنها مرت بجوار القائم الايسر لمرمي فواز القرني

40’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الأهلي علي حدود منطقة جزاء العميد

39’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أليكساندر بريوفيتش تلقاها عبدالإله المالكي برأسية لكنها مرت بعيدة عن المرمي

38’ تسديدة قوية من علي حدود المنطقة عن طريق أليكساندر بريوفيتش لكن أمسكها الحارس محمد العويس بثبات

الهدف جاء بعد تمريرة طولية رائعة من لوكاس ليما فى إتجاه المنطلق سعيد المولد داخل يمين المنطقة ليستلم الكرة بشكل رائع ويتوغل بها ثم يأتي من أمامه السومة ويسددها تسديدة قوية علي يمين الحارس فواز القرني

عمر السومة يسجل الهدف الثاني للأهلي



الدقيقة 37 من زمن المباراة#الأهلي 2 - 0 الاتحاد#الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/nYLBgRwPyr — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 31, 2019

36’ جووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الثاني للأهلي عن طريق عمر السومة

34’ عرضية من خالد السيمري من الجهة اليمنى مرت بغرابة من امام أليكس برويفتش

33’ تدخل قوي من جديد من جانب سعود عبد الحميد علي يوسف البلايلي والحكم يكتفي بالتحذير

32’ بطاقة صفراء من نصيب سعود عبد الحميد بعد تدخل قوي علي لوكاس ليما فى منتصف الميدان

31’ سلسلة من التمريرات من لاعبي الاتحاد تنتهي بتسديدة من خالد السيمري من علي حدود المنطقة تصل سهلة بين أحضان الحارس محمد العويس

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الثاني ولايزال التقدم للأهلي بهدف ومحاولات مستمرة من العميد للبحث عن هدف التعادل

28’ تمريرات بين أقدام لاعبي الاتحاد فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة والبحث عن ثغرة فى دفاعات الراقي

27’ انطلاقة من خالد السميري من الجهة اليمنى ومحاولة لإرسلها عرضية لكن ابعدها من امامه عبدالباسط هندي إلى رمية تماس

26’ انطلاقة من حمدان الشمراني من الجهة اليسري لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن مرمي محمد العويس

25’ تسديدة قوية من رومارينيو من علي حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وترتد بدون خطورة

24’ ضغط متقدم من لاعبي الاتحاد وسط تراجع من لاعبي الأهلي للتغطيية الدفاعية

23’ عرضيية من دجانيني من الجهة اليسري لداخل المنطقة تبحث عن رأسية عمر السومة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

22’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة عن طريق عبدالفتاح عسيري لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

21’ مرتدة سريعة للأهلي وإنطلاقة من دجانيني تافاريس الذي مرر كرة رائعة فى إتجاه يوسف البلايلي فى الخالي من الرقابة داخل يسار المنطقة لكنه تباطئ فى الكرة ومررها إلى دجانيني من جديد ليتدخل الدفاع ويبعدها إلى ركنية

19’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من عبالأله المالكي علي جوزيف دي سوزا

18’ محاولة المرور من عبدالفتاح عسيري من الجهة اليمنى لكن تدخل معه حمدان الشمراني واستخلصها ومررها إلىى فواز القرني

17’ بطاقة صفراء من نصيب الفيس ساريتش بعد تدخل قوي علي خالد السميري

16’ ضغط من لاعبي العميد علي دفاعات الراقي لمحاولة البحث عن هدف التعادل

15’ ربع ساعة اولي من عمر المباراة والتقدم أصبح للاهلي بهدف دون رد

14’ انطلاقة من حمدان الشمراني من الجهة اليسري لكن تدخل معه الدفاع وابعدها إلى ركنية

الهدف جاء بعد تمريرة تصل إلى دجانيني تافاريس علي حدود المنطقة ليمررها لداخل يمين المنطقة إلى المنطلق عبدالفتاح عسيري ليسددها تسديدة رائعة بباطن القدم علي يسار الحارس فواز القرني

عبدالفتاح عسيري يسجل الهدف الأول للأهلي



الدقيقة 13 من زمن المباراة#الأهلي 1 - 0 الاتحاد#الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/OCNlZtoDxH — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) October 31, 2019

13’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للأهلي عن طريق عبدالفتاح عسيري

11’ تنفيذ الخطأ بعرضية من إيميليانو فيتشيو لداخل المنطقة تلقاها حمدان الشمراني برأسية لكنها مرت بجوار القائم الايمن

10’ خطأ لصالح الاتحاد بعد تدخل قوي من عبد الباسط هندي علي سعود عبدالحميد

9’ محاولة التوغل من رومارينيو من علي حدود المنطقة لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

8’ خطا فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من حمدان الشمراني علي عبدالفتاح عسيري

7’ ضغط من لاعبي الاهلي علي دفاعات العميد لمحاولة البحث عن هدف مبكر

5’ انطلاقة من عبدالفتاح عسيري من الجهة اليمنى ثم توغل علي حدود المنطقة ليسدد كرة قوية مرت بعيدة عن المرمي

4’ تمريرات من لاعبي الاهلي علي حدود المنطقة لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات الاتحاد

3’ عرضية من حمدان الشمراني من الجهة اليسري لداخل المنطقة تلقاها أليكساندر بريوفيتش برأسية تصل سهلة بين أحضان محمد العويس

2’ تمريرات بين أقدام لاعبي الأهلي فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

⚽️دوري كأس الأمير محمد بن سلمان: #الاتحاد_الاهلي



🐅 بالتوفيق للنمور pic.twitter.com/oE6KNuCtDw — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 31, 2019

البدلاء: عبدالعزيز البيشي / عبد المحسن فلاته / هارون كمارا / أمين بخاري / عبدالعزيز العرياني / كارلوس فيلانويفا / منصور الحربي / طارق عبده محمد / عبدالرحمن العبود

قائمة الفريق الكروي في مواجهة #الاتحاد_الاهلي pic.twitter.com/qFhRdr3q5z — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 31, 2019

الاتحاد: يبدأ المدرب محمد العبدلي بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / مروان دا كوستا / حمدان الشمراني / عبدالإله المالكي / كريم الأحمدي / إيميليانو فيتشيو / خالد السميري / اليكساندر بريوفيتش / روماريو ريكاردو دا سيلفا

البدلاء: سلمان المؤشر / حسين المقهوي / خالد عبدالعزيز البركة / ياسر المسيليم / إرفين زوكانوفيتش / محمد آل فتيل / نوح الموسي / عبدالرحمنغريب / عبدالله حسون ترمين

الأهلي: يبدأ المدرب كريستيان جروس بطريقة (4/4/2) وتضم كلًا من محمد العويس / سعيد المولد / محمد عبده خبراني / عبدالباسط هندي / لوكاس ليما / عبدالفتاح عسيري / جوزيف دي سوزا / الفيس ساريتش / يوسف البلايلي / دجانيني تافاريس / عمر السومة

تشكيل الفريقين:

على الجانب الآخر، تلقى العميد الهزيمة الأولى له في الدوري أمام فريق أبها بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثامنة، ويحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، فحتى الآن النمور لعب 8 مباريات استطاع أن يحقق الفوز في ثلاث مباريات فقط، وتلقى الهزيمة فى خمس مواجهات.

سقط الراقي أمام الحزم بهدفين دون رد، فى الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذه النتيجة يحتل أهلي جدة المركز الرابع برصيد 14 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع النصر الذي يحتل المركز الخامس حاليًا، فمنذ انطلاقة الموسم استطاع الأهلي أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقى هزيمتين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./