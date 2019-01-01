الأهلي كامل العدد قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي

حمدي فتحي لاعب وسط الفريق أصبح جاهزا تماما بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد الجهاز الفني بنادي الأهلي المصري جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر بعد غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف الجهاز الفني عبر الموقع الرسمي للنادي أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق أصبح جاهزا تماما بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وشارك اللاعب مؤخرًا في التدريبات الجماعية للاعبين الذين غابوا عن معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية، والذي تخلله خوض مباراتي الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري.

🔴 الأهلي يخوض أولى تدريباته فى جوهانسبرج قبل مباراة صن داونز



♦️بعثة الفريق وصلت إلى جنوب أفريقيا مساء أمس الأربعاء.

(📸: @AlAhly ) pic.twitter.com/nXgwh6rUUD — جول مصر (@goaleg) April 4, 2019

الأهلي يخوض مرانه الأول في جنوب إفريقيا في الخامسة مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب تسواني الذي يبعد 30 دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق في بريتوريا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا مساء أمس الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر السبت القادم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

طالع توقيت مباريات دوري أبطال أفريقيا

يذكر أن الأهلي صعد الي دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.