فيديو | الأهلي في مأزق - الشناوي يخرج مصابًا خلال مواجهة فيتا كلوب

محمد الشناوي يلتحق بشريف إكرامي في مستشفى الأهلي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تعرض محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، للإصابة خلال مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، ليضع فريقه في مأزق في لقاء مصيري.

الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، شهدت سقوط الحارس في إحدى الكرات بشكل خاطئ على قدمه، ليتعرض لالتواء، خرج على إثره محمولًا، لينزل البديل علي لطفي بدلًا منه.

ويغيب الحارس الثاني شريف إكرامي عن المباراة كذلك للإصابة، والتي يغيب على إثرها لمدة ثلاثة أسابيع.

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وتعود آخر مباراة شارك بها على لطفي إلى يوم 17 ديسمبر 2018، أمام النجوم، والتي فاز بها الأحمر بثنائية نظيفة.

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الأهلي سيدخل في مأزق حال غياب الشناوي طويلًا عن المباريات رفقة إكرامي، حيث تعد المرحلة الحالية مصيرية في مشوار الشياطين الحمر بالدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا، ولم يعد أمامه سوى حارس وحيد مع خيار تصعيد أحد الحراس من فرق الناشئين.

يذكر أن مواجهة الأهلي وفيتا كلوب تأتي ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا، وتعد حاسمة لتأهل المارد الأحمر للدور المقبل حال تحقيقه للفوز، حيث سيرفع رصيده وقتها إلى عشر نقاط.