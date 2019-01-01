عماد متعب: يجب على لاعبي الأهلي خوض لقاء فيتا كلوب للفوز فقط

هل يحقق الأهلي الفوز على فيتا كلوب؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عماد متعب، لاعب فريق النادي الأهلي السابق، على أن مواجهة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي ستكون في غاية الصعوبة.

متعب قال خلال تصريحات لقناة أون سبورت: "مواجهة فيتا كلوب ستكون صعبة للغاية، ولو حقق الأهلي الفوز سيجعل فيتا كلوب خارج الحسابات".

مهاجم الأهلي السابق تابع: "الفريق الأحمر يدخل لمباراة منتشيًا بالفوز الرائع الذي حققه على بتروجيت، بالإضافة إلى فترة الراحة الكبيرة التي حصل عليها منذ فترة طويلة".

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عماد متعب أردف: "فوز الأهلي على بتروجيت، ستساعده أمام فيتا كلوب، خاصة في وجود رمضان صبحي وحسين الشحات بعد حصولهما على راحة".

واختتم متعب تصريحاته قائلًا: "يجب على اللاعبين والجهاز الفني التركيز فقط على تحقيق الفوز لا غيره".

الأهلي سيحل ضيفًا على فيتا كلوب مساء اليوم السبت، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.