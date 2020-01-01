فلادان ميلويفيتش: مواجهة الهلال لا تهمني

المدير الفني للأهلي وماركو مارين يتحدثان عن مواجهة الشرطة العراقي المقبلة

أكد الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي السعودي، أنه سيعمل على الدفع بعدد من اللاعبين الشباب خلال مواجهة الغد أمام الشرطة العراقي، لمنح الفرصة للجميع في ظل حسم التأهل، موضحًا أنه لا يفكر في مواجهة الهلال السعودي من عدمها.

الراقي كان قد حسم قبل يومين تأهله إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، بعد الفوز أمام الشرطة العراقي بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريقان من جديد غدًا الخميس، ضمن الجولة الرابعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الرياض.

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وقال ميلويفيتش، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "اعتمد في عملي على النظر إلى كل مباراة على حدى، نعم تأهلنا إلى دور الـ16، لكن علينا العمل للفوز في المباريات المقبلة، ومباراة الغد أمام الشرطة ستكون صعبة، خاصةً وأننا نعاني من الإصابات على مدار مشوارنا".

وأضاف: "نمتلك عدد من اللاعبين المتعافين من الإصابات، وكذلك لدينا مجموعة من اللاعبين الشباب، سنمنح الجميع فرصة للمشاركة في لقاء الغد".

بسؤاله عن احتمالية مواجهة الهلال السعودي في دور الـ16، علق: "لا تهمني مواجهة الهلال أو أي فريق آخر، أنا أركز على فريقي فقط وأريد الفوز بغض النظر عن المنافس".

من جانبه، قال ماركو مارين؛ لاعب الراقي، وصاحب هدف الفوز في المباراة الماضية: "نسعى دائمًا للانتصار، وسنعمل على الفوز في لقاؤ الغد، استعدينا للظهور بشكل مميز، وأعتقد أننا جاهزون أكثر من الشرطة".

وواصل: "مشاركتي في المباراة الماضية كانت الأولى أول مشاركة رسمية منذ ستة أشهر، لذلك أثق أنني سأقدم الأفضل في المرحلة المقبلة، لأنني سأكون في حال أفضل بدنيًا بعد لعب المزيد من المباريات".

يذكر أن الفريق الجداوي تأهل متصدرًا لمجموعته الأولى برصيد ست نقاط من مباراتين، بعدما تم إلغاء نتائج الفريق الرابع بالمجموعة؛ الوحدة الإماراتي واعتباره منسحبًا بعد إصابة عدد من لاعبيه بكورونا، بينما يأتي الفريق العراقي ثالثًا بنقطة واحدة، متأخرًا بفارق الأهداف عن استقلال طهران الإيراني؛ صاحب الوصافة.