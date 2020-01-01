الأهلي يغلق فروعه ويعلق تدريبات فريق الكرة

كورونا يجبر الجميع على غلق أبوابه

قرر النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، رسميًا اليوم السبت، إيقاف النشاط الرياضية به بشكل مؤقت، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

الحياة في الملاعب المصرية توقفت منذ 14 من مارس الجاري، بقرار من رئاسة الوزراء، التي أوقفت النشاط الرياضي بأكمله وليس كرة القدم فقط.

وبحسب المعلن من اتحاد الكرة المصري، فإن الدوري سيعود لاستئناف مبارياته في 29 من مارس الجاري، إلا أنه سيتم دراسة الوضع قبلها، فإما أن تمتد مدة الإيقاف أو أن يُلغى الموسم بشكل كامل أو أن تعود المباريات بشكل طبيعي.

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مجلس القلعة الحمراء أعلن هو الآخر إغلاق فروع النادي الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد)، ابتداءً من الغد وحتى نهاية شهر مارس الجاري، من أجل الحفاظ على سلامة الأعضاء والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية، لمواجهة كورونا.

وقال الأهلي في بيانه: "سيقوم المجلس بإعادة تقييم الأمور ثانيةً في نهاية الشهر الحالي؛ لكن يبقى المعيار في ذلك هو الحفاظ على سلامة كل المواطنين في جميع الأوقات.

"جاء هذا القرار بعد المشاورات المكثفة التي أجراها اليوم الكابتن محمود الخطيب مع أعضاء المجلس، وعقد أكثر من اجتماع بالإدارة التنفيذية، وقبلها اجتمع مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ لاستمرار تعليق تدريبات الفريق لحماية اللاعبين والجهاز الفني وكل العاملين، وهو ما حرص عليه رئيس الأهلي مع قطاع النشاط الرياضي وبقية قطاعات النادي بفروعه الثلاثة ، وتم الانتهاء إلى القرار المشار إليه، والذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية التي سبق واتخذها مجلس الإدارة منذ بداية الأزمة للحفاظ على الصحة العامة لكل الأفراد".