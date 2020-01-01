حسام عاشور - اعتزال "المسمار" بين الحقيقة والخيال

توتر العلاقة بين إدارة الأهلي وحسام عاشور

أعلن النادي الأهلي، اليوم الجمعة، الاستغناء عن حسام عاشور قائد الفريق بنهاية الموسم الجاري والذي سينتهي عقده وقتها.

ويعد عاشور قائد تاريخي للنادي الأهلي لما قدمه مع الفريق خلال 16 عامًا، بعد تحقيق 34 بطولة على مدار مسيرته مع الأحمر.

حسام عاشور رفض فكرة الاعتزال والإجبار على ذلك من قبل إدارة الأهلي خلال الفترة الحالية، وأكد أنه لم يتوقع هذا من إدارة القلعة الحمراء.

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فما هي اختيارات "مسمار الأهلي" المتاحة له، هل يقبل خيار الأهلي بالاعتزال أم يصر على الاستمرار في الملاعب خلال مواسم جديدة، حيث رغبته في ذلك.

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من الواضح أن حسام عاشور يرفض الاعتزال مطلقًا ويرغب في الاستمرار بالملاعب لمدة جديد موسم أو موسمين أخرين.

الأندية التي من الممكن أن ينتقل إليها حسام عاشور

تقارير عدة انتشرت خلال الساعات الأخيرة تشير إلى وجود مفاوضات بين الزمالك وحسام عاشور عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لانتقال الأخير إلى القلعة البيضاء بعدما حدث في جلسته مع لجنة التخطيط بالأهلي اليوم الجمعة.

ويعد الاختيار الثاني، هو نادي بيراميدز والذي يرغب في ضم الكثير من اللاعبين الخبرة مثل حسام عاشور حيث يفاوض في الوقت الحالي كلًا من شريف إكرامي وأحمد فتحي نجما القلعة الحمراء لضمهما نهاية الموسم الجاري.

نادي الجونة أيضًا يعد خيارًا أمام حسام عاشور، خاصًة مع وجود حسام غالي قائد الأهلي السابق كمدير كرة في الفريق هناك، والكثير من اللاعبين الأهلي المعارين خلال المواسم الأخيرة.

الاحتراف الخليجي

يعد انتقال حسام عاشور إلى أحد الدوريات العربية خلال الموسم المقبل، خيارًا مطروحًا بقوة للخبرة التي يمتلكها "مسمار الأهلي" ولما يمتلكه من بطولات كثيرة في تاريخه، فيعد الدوري السعودي والإماراتي خيارات قوية أمامه.

وأخيرًا، يعد الاعتزال هو الأفضل أمام حسام عاشور حيث وعده الأهلي بالوقوف بجانبه من أجل جعله أحد الكوادر الفنية الكبيرة خلال الفترة المقبلة بعد اعتزاله مع إمداده بفترات معايشة قوية، وهذا سيكون أنهى عاشور مسيرته مع الأهلي بشكل رائع للغاية محافظًا على علاقته بجماهير الأهلي وإدارة النادي.