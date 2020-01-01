مفاجأة في مرشحي الأهلي لخلافة فايلر

المدرب السويسري قريب من الرحيل

بات الإعلام المصري يتحدث جديًا عن قائمة المرشحين الأجانب لخلافة رينيه فايلر في تدريب الأهلي، بعدما أصبح رحيل السويسري قاب قوسين أو أدنى في الأول من أكتوبر القادم.

ويتحدث البعض عن تعيين محمد يوسف لقيادة الفريق مؤقتًا حتى نهاية الموسم، فيما يتحدث البعض الآخر عن تواصل الإدارة الحمراء مع عدد من المدربين الأجانب والوصول معهم لمراحل جدية من المفاوضات لخلافة فايلر فورًا وقيادة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

صحيفة الوطن سبورت المصرية كشفت عن مفاجأة في المرشحين لخلافة فايلر في تدريب الأهلي، وهو تواجد الإيطالي لوتشيانو سباليتي، الذي سبق وفاوضه النادي المصري لخلافة مارتين لاسارتي وقبل التعاقد مع فايلر.

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وقد أكد خالد بيبو عضو لجنة التخطيط السابق أن النادي توصل لاتفاق بالفعل مع سباليتي حول شروط عقده المالية، لكن ارتباطه بعقد مع الإنتر وفشله في التفاوض حول فسخه حال دون توليه تدريب الأهلي، ومن ثم الميلان كذلك الذي تواصل معه لخلافة ماركو جامباولو منتصف الموسم الماضي.

ومازال المدرب صاحب التجربة الكبيرة في إيطاليا والنجاح الهائل مع زينيت سان بطرسبرج الروسي مرتبط بعقد مع الإنتر يمتد حتى صيف 2021، ويتقاضى بموجبه 4.5 مليون يورو سنويًا، وقد عرض النادي عليه فسخ العقد مجانًا لكنه رفض لإصراره الحصول على قيمة العقد كاملة.