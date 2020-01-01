أخبار الأهلي اليوم | غيابات جديدة في قائمة مباراة طنطا، واستعادة المدافع الشاب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 25 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 ..

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | بطولة الخطيب وقرار تاريخي .. أشهر مباريات "الريمونتادا" في الملاعب المصرية

استبعاد أحمد فتحي ووليد سليمان وصالح جمعة من قائمة الأهلي لمباراة طنطا

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي ستواجه طنطا مساء غدٍ السبت في الدوري المصري، وقد شهدت غياب أحمد فتحي ووليد سليمان وجيرالدو لإراحتهم، وواصل المدرب إبعاد صالح جمعة لعدم جاهزيته البدنية خاصة وزنه الزائد.

وقد عاد للقائمة الثنائي محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي بعدما غابا عن لقاء أف سي مصر الأخير لرغبة المدرب منحهما قسط من الراحة.

وضمت القائمة كلًا من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، محمود وحيد، محمد هاني، حمدي فتحي، محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ، عربي بدر، محمد فخري، مروان محسن، جونيور أجايي، أليو بادجي.

الأهلي يُخطط لإعادة أحمد رمضان بيكهام

أفادت عدة مصادر صحفية أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي تُخطط لإعادة مدافع الفريق أحمد رمضان بيكهام من وادي دجلة، إذ تراه الخيار الأنسب لدعم دفاع الفريق للموسم القادم.

ويمتلك الأهلي حق استعادة مدافعه بشرط تسديد مبلغ 15 مليون جنيه مصري، ولا يحق لوادي دجلة بيعه لأي نادٍ آخر مادام الأهلي يرغب في عودته.

إكرامي ينضم رسميًا لبيراميدز، ويؤكد: لا مقارنة مع الأهلي

حارس مرمى الأهلي السابق ينضم رسميًا إلى بيراميدز ويتحدث عن المقارنة بين الناديين. التفاصيل هنا

رسميًا | الأهلي يُحدد موعد قراره بشأن فايلر

الأهلي يُصدر بيانًا رسميًا بشأن مستقبل مدربه رينيه فايلر. التفاصيل هنا

تحول مفاجئ في مستقبل وليد أزارو

يبدو أن الأيام القادمة قد تشهد تطورات كبيرة في مستقبل وليد أزارو مع الأهلي. التفاصيل هنا

سوبر ودوري ونصف نهائي .. كشف حساب فايلر مع الأهلي بعد اقترابه من الرحيل