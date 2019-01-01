أمير مرتضى: فايلر غير مُقنع ورفضنا التعاقد معه بالزمالك

مسؤولو الزمالك عقدوا جلسات مع السويسري، لكنهم رأوا أنه لا يناسب الأبيض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى أمير مرتضى؛ المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، اندهاشه من تعاقد الأهلي مع السويسري رينيه فايلر، لقيادة الفريق بالموسم المقبل، مؤكدًا أنه لا يناسب أندية كبيرة بحجم الأبيض والأحمر.

مجلس القلعة الحمراء أعلن أول أمس السبت، التعاقد مع السويسري لتولي المهمة الفنية للفريق، خلفًا للأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني السابق، الذي تمت إقالته.

وقال أمير، خلال تصريحاته لبرنامج "الزمالك اليوم": "عقد جلسة مع فايلر، لكن هو غير مُقنع لقيادة الزمالك، عندما يتم اختيار مدرب نطلب منه وضع تصور عام للفريق لعام مقبل، ومن هذه الخطة نتعرف على طريقته وخطته، ومن هنا تأكدنا أن فايلر غير مقنع، بل أنه أقل المدربين الذين جلسنا معهم، وهو ما اتفقت به في الرأي مع اللجنة الفنية".

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وأضاف: "حتى المقابل المادي الذي سيدفعه له الأهلي ليس هو ما طلبه من الزمالك، فايلر طلب منا تقاضي مليون دولار في الوقت الذي سيتقاضى مع الأهلي 2 مليون يورو، وطلب الحضور إلى مصر، لكننا اعتذرنا له، لأنه غير مناسب للزمالك".

المشرف العام على الكرة اختتم: "في الأخير الأهلي والزمالك لهما حسابات خاصة في اختيار المدربين، وقد نكون مخطئين في الحكم على فايلر، نتمنى التوفيق للمدرب السويسري مع الأهلي، حتى نرى دوريًا قويًا الموسم المقبل ومنافسة بيننا وبينهم".

يذكر أن فايلر وصل صباح اليوم الإثنين، إلى القاهرة، على أن يعقد الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة من ظهر اليوم، للكشف عن تفاصيل التعاقد.