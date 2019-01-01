الدوري المصري الممتاز

ردود أفعال جماهير الأهلي - ما بين الهجوم على فايلر وتشبيهه بجوزيه

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فايلر
الأهلي تعاقد مع السويسري فايلر مدربًا جديدًا خلفًا للاسارتي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي منذ قليل التعاقد مع السويسري رينيه فايلر، مديرًا فنيًا للفريق في الموسم الجديد، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي.

وكان الأهلي قد أرسل وفدًا إلى أوروبا خلال الأيام الماضية من أجل البحث على مدرب ودراسة السير الذاتية والتعاقد مع مدرب مميز للفريق.

واستقرت لجنة التخطيط بالأهلي على التعاقد مع فايلر لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصًة قبل دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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واستقبلت جماهير الأهلي خبر التعاقد مع فايلر بالهجوم عليه لأنهم توقعوا اسم أقوى منه للتعاقد مع لتدريب الفريق خلال الموسم الجديد.

ورغم الهجوم على المدير الفني الجديد، إلا أن هناك قطاع كبير من جماهير الأهلي طالبت بمساندة المدرب، وقاموا بتشبيهه بجوزيه بأن جوزيه أيضًا عندما أتى للأهلي كانت سيرته الذاتية ضعيفة مثل فايلر.

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