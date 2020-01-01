فايلر يتحدث عن كثرة إنذارات أيمن أشرف وعدم قدرة سليمان على تعويض أفشة

الأهلي انتصر على إف سي مصر وواصل حصده للنقاط

يرى السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، أن كثرة حصول المدافع أيمن أشرف على الإنذارات أمر لا يهمه كمدرب، موضحًا أن الأهم بالنسبة له هو أدائه لدوره في الملعب على أكمل وجه.

وحقق الشياطين الحمر اليوم الأحد، الفوز أمام إف سي مصر، بثلاثية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

السويسري بدأ المؤتمر الصحفي بالرد على سبب استبعاد أليو ديانج رغم تقدمه مستوى مميز خلال الفترة الماضية، حيث علق: "ديانج لاعب صغير ولعب لفترات طويلة خلال الفترة الماضية، لذلك فضلت إراحته في هذه المباراة".

وبسؤاله عن سبب الدفع بمحمود متولي: "فضلت منحه فرصة للمشاركة، خاصةً وأن النتيجة تساعدنا على ذلك، أردت منحه مزيد من الثقة في ظل أنني دفعت به في بعض دقائق المباريات الماضية".

وعلق فايلر كذلك على كثرة حصول أيمن أشرف على الإنذارات مما يعرضه للإيقاف كثيرًا: "هو لاعب لديه خبرات كبيرة ويعرف تمامًا مهام مركزه، والدفاع مركز يحتاج إلى مخاطرة ومعرض للحصول على إنذارات كثيرة مقارنة بالمراكز الأخرى".

وأضاف: "لا يهمني حصوله على الإنذارات، ما يهمني هو أنه يؤدي المطلوب منه بالملعب، قد نعمل مستقبلًا على تجنب هذا الأمر للاعبين الذين يحصلوا على الكروت صفراء كثيرة، لكن في الأخير هو أمر ليس مهمًا بالنسبة لي".

مدرب الشياطين الحمر كذلك أجاب على مدى معاناة الأهلي من عدم وجود بديل لمحمد مجدي "أفشة"، حيث يظهر تأثير خروجه على الربط بين خطوط الفريق، حتى مع نزول الثنائي وليد سليمان أو أحمد الشيخ: "سأكتفي بقول لا، ليس لدينا مشكلة في هذا الأمر".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 30 في صدارة جدول الترتيب من عشر مباريات بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، أما مصر فيأتي بالمركز الـ13 برصيد 11 نقطة من 12 مباراة.