منصور بن مشعل يكشف كواليس أزمة عمر السومة ومصير برانكو

أي لاعب لا يقدم المستوى المطلوب أو يستهتر سيكون مصيره خارج النادي

ماجد جزر

كشف سمو الأمر منصور بن مشعل، المشرف العام الفريق الأول في الأهلي السعودي عن العديد من التفاصيل المتعلقة بالنادي والعديد من الأزمات المثارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التصريح الأهم لقناة العربية كان الحديث عن المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مؤكدًا إنه من قام باختياره بسبب امتلاكه سيرة ذاتية مميزة، وخبرة قوية.

وأضاف سمو الأمير موجهًا رسالة إلى الجماهير وقال : نطالب الجماهير بعدم الاستعجال، وتم اختيار اللاعبين الأجانب من قبل المدرب الكرواتي ومسألة النجاح بالتأكيد تبقى في علم الغيب.

وشدد الأمير منصور بن مشعل على أنه لا يوجد لاعب فوق الأهلي، مؤكدا: أي لاعب لا يقدم المستوى المطلوب أو يستهتر سيكون مصيره خارج النادي، وبخصوص

وبالحديث عن حقيقة طلب السوري عمر السومة الرحيل، أكد بن مشعل إنه يظل ابن النادي ونحترمه ونقدره بجانب جميع أبناء النادي، ولكن لن نقبل أن يساوم أي شخص على الأهلي.

وحول أزمة هداف الفريق مع المدير الفني قال : "لم تحدث مشكلة بين السومة والمدرب برانكو، وهناك من قام بتهويل الموضوع، وتحدث معي السومة شخصيا وأكد لي بأنه سيختم حياته في النادي الأهلي".

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وبالحديث عن رئيس النادي أحمد الصائغ أكد بن مشعل لم يقدم استقالته، والأخبار المتداولة غير صحيحة، وخروج أي أحد لا يؤثر على النادي.

وأنهى المسؤول الأهلاوي مؤكدًا انه عمل على إقناع عدة لاعبين كانوا قريبين من الانتقال إلى النصر والهلال، ونجح في المحافظة على بقائهم في الفريق، بمساعدة هيئة الرياض.