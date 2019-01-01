الإصابة تُنهي موسم "هدف الأهلي" وتُبعده عن أمم أفريقيا

اللاعب رُشح من محمد أبو تريكة للأهلي المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات من المؤكد غياب المهاجم المغربي عبد الإله الحافيظي عن نهائيات كأس أمم أفريقيا، بعدما أكدت الفحوصات الطبية انتهاء موسمه وحاجته لـ4-5 أشهر من العلاج حتى يعود للعب من جديد.

مهاجم الرجاء المغربي كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الترجي التونسي في مباراة كأس السوبر يوم الجمعة الماضي، وقد تخلف عن العودة للمغرب مع زملائه للخضوع للفحوصات الطبية اللازمة في قطر.

الرابطة الجزائرية تزيد من متاعب شباب قسنطينة قبل مواجهة الترجي

وأثبتت الفحوصات الطبية حاجته لإجراء عملية جراحية في كاحل قدمه، وحاجته لفترة من العلاج والتأهيل تتراوح بين 4-5 أشهر مما يعني نهاية موسمه مع الرجاء وغيابه عن المباريات المهمة المتبقية في دوري أبطال أفريقيا والأهم غيابه عن منتخب المغرب في نهائيات كأس أمم أفريقيا.

يُذكر أن صانع الألعاب صاحب الـ27 عامًا متابع من الأهلي المصري، إذ قال نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة أنه تابع اللاعب بناءً على طلب من بطل القرن في أفريقيا وأبدى إعجابه الشديد به وأوصى بالتعاقد معه.